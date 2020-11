El día 20 de noviembre se cumplen seis años de que la duquesa de Alba falleciera a los 88 años. Pero ¿qué ha sido de su marido, Alfonso Díez?

Este viernes 20 de noviembre se cumplen seis años de la muerte de la duquesa de Alba. Cayetana falleció a los 88 años en el Palacio de Dueñas de Sevilla y lo hizo rodeada de los suyos, entre ellos, de su pareja, Alfonso Díez. Más de 2.200 días en los que se han producido cismas familiares, reconciliaciones e incluso enlaces que harán historia. De hecho, fue hace tan solo unos días cuando se reveló que, por fin, llegaba la paz al clan, pues tras un año sin hablarse, los hijos de la que fuera jefa de la Casa de Alba han acercado posturas. El propio Cayetano Martínez de Irujo ha explicado que han retomado el contacto y que están muy felices por ello. «Carlos y yo lo hemos hablado a fondo y lo hemos solucionado todo», ha asegurado. Una noticia que habría hecho muy feliz a su madre y a su entorno más cercano. Sobre ello precisamente SEMANA ha querido charlar con Alfonso Diez, sin embargo, el viudo de Cayetana prefiere no hacer declaraciones y no ha querido atendernos. Su posición es la de guardar absoluto respeto a los que fueran su familia, por lo que esta revista ha ido más allá y ha hablado con su círculo. Ellos son los que nos explican que lleva una vida sosegada y alejada del mundanal ruido.

El pasado domingo, el 15 de noviembre, Alfonso sopló las velas por su cumpleaños, en concreto, Diez cumplió 70 años. Su día a día es tranquilo, está jubilado de su puesto como funcionario en el Instituto Nacional de la Seguridad Social y apuesta por una vida acomodada, ya que tiene dos pensiones que le permiten vivir muy bien. Eso sí, eso no quita que haya tenido que hacer frente a varios varapalos en esta etapa. Así lo demuestra que haya perdido en este periodo a tres de sus hermanos, a los que, por cierto, estaba muy unido. Dos de ellos, además, murieron en cuestión de 15 días, lo que provocó que el golpe fuera todavía más fuerte para él. A pesar de que han sido pocas las ocasiones en las que Alfonso Diez ha dado declaraciones, cuando lo ha hecho ha generado polémica.

Siempre ha tenido bonitas palabras a Cayetana, alguien a quien jamás podrá olvidar. «He recibido menos de lo que Cayetana quería para mí (…) Soy un privilegiado por lo que he vivido. He sido feliz, estoy más que agradecido y me lo he pasado pipa con ella», dijo a LOC. Se desconoce si su corazón permanece o no ocupado, no obstante, nadie duda de que pocos amores podrán equipararse a su intensa historia con Cayetana de Alba, de quien le separaban 24 años.

Aunque tras la muerte de la duquesa decidió volver a su piso de soltero, situado en el madrileño barrio de Chamberí, tiempo después adquirió otra vivienda en la misma zona en la que continúa viviendo. Una casa de más de 200 metros que compró a finales de 2016 y que se caracteriza por dos terrazas, tres dormitorios, dos cuartos de baño y zona para el servicio, lo que lo convierte en una amplia estancia para él.

Otro de los aspectos de Alfonso Díez que mayor revuelo han generado en los medios ha sido su transformación física. Hace menos de dos años acudió a las Ventas, donde reapareció muy distinto debido a retoques y tratamientos estéticos con los que lució una piel mucho más rejuvenecida. Sorprendió a todos entonces, al igual que en febrero de este año, la que fue su última aparición ante los medios.