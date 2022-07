Victoria Federica está viviendo uno de los años más increíbles de su vida. Desde que decidiera abrir su perfil de Instagram al público, esta no ha parado de reaparecer en eventos públicos. El número de seguidores en esta red social ha aumentado hasta los más 194.000 seguidores que tiene ahora. Esto le ha permitido, también, ser imagen de muchas firmas de moda, aunque no ha sido hasta ahora cuando ha firmado su primer contrato como modelo.

La hija de la Infanta Elena firma un contrato como modelo

Y es que la joven acaba de firmar su primera campaña como modelo junto a su amiga, la también ‘influencer’ María García de Jaime. La hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar posará con las prendas de la nueva temporada de la firma Hoss Intropia, tal y como ha publico ABC.

Ahora llegarán unas semanas intensas, ya que tendrá que prepararse para las sesiones fotográficas, donde lucirá las nuevas prendas de ropa. Tiene la suerte de contar con el apoyo de su amiga, que tiene más experiencia en este terreno. Y es que María García de Jaime tiene ya su propia marca de ropa, por lo que conoce a la perfección en qué consiste una sesión de fotos.

Una sesión de fotos que se hará en septiembre

Aún así, Victoria Federica tiene tiempo para hacerse a la idea, ya que la sesión de fotos está prevista para el mes de septiembre, ya a la vuelta de las vacaciones del verano. De esta forma, se podrá tener una luz más acorde al otoño, ya que las prendas que van a mostrar son las de esta época del año. Es la primera vez que la nieta del Rey Felipe VI va a dar el paso de posar como modelo de algunas prendas de esta reconocida firma. El pasado año fueron las hermanas Osborne las encargadas de publicitar las prendas de esta firma de moda, por lo que Victoria Federica podría ponerse en contacto con ellas para que le den algunos consejos de cómo posar con estas prendas.

Ha sido un año de cambios para Victoria Federica. No ha parado de acudir a eventos públicos, celebrados por diferentes puntos del mundo. De hecho, no solo la hemos visto por España, también se dejó ver en los desfiles de moda durante la Semana de la Moda de París. Esto le está abriendo paso en el mundo de las ‘influencers’, a pesar de que ella no se considera una de ellas. Parece que el nuevo curso escolar llega con muchos proyectos profesionales para la joven, que no piensa rechazarlos. Ahora toca disfrutar de esta nueva etapa, cargada de mucho trabajo.