La actriz ha entonado públicamente el ‘mea culpa’ tras defender el negacionismo en relación a la crisis del coronavirus.

Este martes, Victoria Abril ha recibido el Premio de Honor 2021 en la gala de los Premios Feroz celebrada en el Centro de Arte Alcobendas, en Madrid. Su presencia era muy esperada, ya que no hace mucho armó un enorme revuelo al defender el discurso negacionista al hablar sobre la crisis del coronavirus. Frases como «esto no es el covid, es un coronacirco. Basta de esta farsa» o su negativa a ponerse mascarilla durante la presentación de los premios le ha valido una lluvia de críticas por parte de sus propios compañeros de profesión.

El perdón público de Victoria Abril

Muchos colegas del mundo del cine pusieron el grito en el cielo al escuchar a la actriz defendiendo teorías conspiratorias sobre el Covid-19. «La vida no puede ser el miedo. Hay algo peor que perder la vida y es perder la razón de vivir. Así que basta ya, ¿no?», ha afirmado. Su postura la ha colocado en el punto de mira y, quizás, como consecuencia de la presión mediática a la que se ha visto sometida, ha pedido disculpas públicamente.

Todas las miradas han quedado clavadas en Victoria Abril cuando ha subido al escenario para recoger su premio. Lo hacía sin mascarilla, lo que hacía presagiar que quizás volvería a insistir en su polémica rebeldía. Pero no. Ha sacado las notas que ha escrito en un papel y, tras ponerse las gafas, ha leído el siguiente texto de manera casi solemne. «Siento mucho y pido disculpas si en la rueda de prensa hablando sin filtros de los vivos he ofendido a los que han perdido a sus seres queridos. Os juro que no ha sido mi intención. Para mí todas las vidas cuentan. Creedme por favor», decía. Sus palabras arrancaron un aplauso por parte de los presentes en el teatro.

«Sé que no pensamos lo mismo sobre algunos temas»

«Muchas gracias amigos periodistas de los Premios Feroz. Sé que no pensamos lo mismo sobre algunos temas hemos sido capaces de discrepar sin violencia. Porque sentimos la misma pasión por el cine», añadía. A continuación hablaba de sus directores fetiche: «Echo mucho de menos trabajar con Pedro… Con el mismo deseo con el que te amé, te obedecí, crecí, y te perdí. Como a mis tres ases, Aranda, Almodóvar y con Agustín Díaz Yanes… con el que gané el Goya… que nunca tuve porque se lo quedó él». Antes de recoger su trofeo destacaba: «Gracias por vuestro apoyo en estos días de dolor y gloria. Soy vuestra, aquí estoy».

Aunque sus palabras han mostrado arrepentimiento, lo cierto es que durante la alfombra roja la intérprete se negó a hacer acto de presencia. Muy probablemente el motivo de su ausencia en el ‘photocall’ fuese su negativa a prescindir de la mascarilla obligatoria, que también se ha negado a ponerse al recibir el premio. Eso hace pensar si su perdón es verdadero o solo una cortina de humo para evitar hacer aún mayor la indignación de sus colegas y del público al verla nuevamente en público sin cubrir su rostro para evitar el avance de la pandemia. «Soy como Molière, me gustaría morir maquillada», remataba en su estrambótico discurso. «Si no puedes curar, al menos no dañar», apostillaba.

La organización de los Premios Feroz ha permitido que subiera al escenario para recoger el premio sin protección, pero no ha accedido a que pose de manera conjunta en la fotografía de premiados final. Así, su paso por esta cita ha quedado bastante deslucida.

Fue el pasado 25 de febrero cuando Victoria Abril lió una buena al asistir a la presentación de los Premios Feroz sin ponerse la mascarilla obligatoria. Allí hablaba sin pudor de una «plandemia» y «coronacirco« y provocaba de manera instantánea la indignación de María Guerra, la presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España.

Criticada por sus compañeros de profesión

Después de aquel episodio, muchos compañeros la criticaron severamente. Loles Leónfue especialmente dura: «Ni el paso de los años le quitan la tontería que siempre ha tenido. Qué ignorante! Mucho amor para todos los que han perdido a familiares, me incluyo. 😪💔», escribió. Un comentario que ha sido muy aplaudido por los internautas: «Reina», «brava», «diva de España», explicaba la actriz de ‘La que se avecina’.

Carlos Bardem, hermano de Javier Bardem, incluso ha pedido públicamente que no le fuera entregado el galardón. «Lo siento mucho @PremiosFeroz No se puede premiar a una negacionista irresponsable que usa los premios como plataforma para emitir esas barbaridades respecto a una enfermedad que ha matado a muchos miles de personas. Sus méritos como actriz, que son muchos, son ya irrelevantes», escribía en su cuenta oficial de Twitter.