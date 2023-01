Víctor Janeiro y Beatriz Trapote han posado por primera vez junto a sus hijos en SEMANA. La familia al completo aparece este miércoles en la revista y nos habla de su vida, sus sueños e incluso del famoso clan de Ambiciones, entrevista exclusiva que no te puedes perder y con la que celebran los 15 años que llevan uno al lado del otro. «Nos encantaría hacer un reality en Ambiciones con toda la familia», dice la pareja, declaraciones con las que demuestran la absoluta sinceridad que les acompaña en cada una de sus respuestas. Beatriz, de hecho, no tiene reparo alguno en responder a cuestiones de su familia política, mojándose y opinando sobre, por ejemplo, el matrimonio formado por María José Campanario y Jesulín, quienes, por cierto, apenas se han dejado ver tras convertirse en padres por tercera vez.

Beatriz y su marido se plantean durante charla mantenida con esta revista el papel de cada uno de familiares si ese reality llegara a lanzarse en alguna plataforma, una respuesta que, sin duda, dará mucho que hablar. Así como cuando Víctor Janeiro habla del dolor que sintió con la muerte de su padre, la cual se produjo durante el verano de 2020 y supuso un antes y un después para él y sus tres hermanos. Si bien no ha sido fácil afrontar la partida de su progenitor, sí reconoce lo que ha cambiado para él perder para siempre a un ser querido y cómo eso ha trastocado todos sus esquemas.

Ambos nos reconocen los puntos por los que ha pasado su relación, hablan de la familia y el equipo que han formado y tratan con esta revista incluso su futuro laboral. No se dejan nada en el tintero, una actitud que a buen seguro aplaudirán los lectores, pues no hay ningún tema tabú. A pesar de que no son muy dados a posar y hablar para los medios de comunicación, los dos tenían mucha ilusión por hablar a corazón abierto de su momento actual. Sonrientes, muy amables y presumiendo de la familia que han formado tras muchos años juntos, Beatriz Trapote y Víctor Janeiro se confiesan este miércoles con SEMANA en exclusiva.

Víctor Janeiro ganó la primera edición de ‘Pesadilla del Paraíso’, reality en el que venció frente a Bea Retamal con un 51 % de votos. Muy querido por la audiencia, el torero se dio cuenta de nuevo de la acogida que ha tenido su concurso en el público, lo que le lleva a plantearse qué otros proyectos podría protagonizar en la televisión. Analizando el éxito que muchos clanes han tenido en la pequeña pantalla, como por ejemplo los Kardashian o Las Campos, no es extraño que baraje esta posibilidad.

Las fotos que te mostramos en el interior de nuestra revista, la cual puedes adquirir en tu kiosco, demuestran la complicidad que existe tanto entre ellos como con sus hijos. También el buen rollo que existe con sus tres hijos, quienes nacieron por reproducción asistida y de cuyo proceso Beatriz habla con total naturalidad para este medio. No te lo puedes perder.