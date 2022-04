«Viajar es seguro siempre que se cumplan las medidas», recordaba Nuria Roca en enero de 2022 después de despedir el año junto a su familia en Turquía. Tras la polémica que desató aquel viaje, dio explicaciones en las redes sociales: «De mi boca no ha salido en ningún momento ni en ningún programa que no se pueda o no se deba viajar. Cumplo todas las normas escrupulosamente, me vacuno y me hago PCRs sistemáticamente (la última ayer por la mañana), al igual que toda mi familia». A pesar de las restricciones por la pandemia, la presentadora, que es una gran amante de los viajes, no ha dejado de recorrer el mundo siempre que ha podido hacerlo.