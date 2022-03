«Volver a los sitios es recordar todo lo vivido en ese lugar. París es volver a tener 14 años con mi madre, volver a recordar Disney con Lucas, volver a las meriendas de macarons en Ladurée después del trabajo, las sorpresas por amor». Así arranca uno de las recientes publicaciones de Alba Carillo en las redes, donde ha compartido numerosas fotografías de su viaje a la capital de Francia. La colaboradora de Mediaset ha hecho las maletas para disfrutar de una escapada por todo lo alto en «la ciudad del amor», tal y como ella misma señala, feliz.

Alba y su pequeño, felices en París

En este viaje al país vecino, la exmodelo no ha estado sola. La ha acompañado alguien muy especial: su hijo, fruto de su relación con Fonsi Nieto. Han sido unos días de complicidad entre madre e hijo. Juntos han visitado lugares de interés turístico de la ciudad, como la Torre Eiffel o el Museo del Louvre, donde Alba ha mostrado a su pequeño los cuadros más emblemáticos de la pinacoteca. Uno de ellos, ‘La libertad guiando al pueblo’, de Eugène Delacroix, frente al cual han posado, tal y como se recoge en el perfil de Instagram de la joven.

«Volver a París es recordar todo mi PARIS. Y es que París es distinto para cada uno. Paris, Je t’amie pour tous les temps, chaque fois», ha escrito Alba sobre sus días en tierras galas. El motivo de su viaje ha sido por trabajo, pero ha aprovechado la ocasión para llevarse con ella a su hijo. Lucas se lo ha pasado de maravilla en estos días de evasión en familia. «Sigo atesorando experiencias especiales con personas extraordinarias! La vida es tan sorprendente!», ha recordado.

No cabe duda de que son días felices para Alba Carrillo. Atraviesa un excelente momento a nivel profesional y también se siente a gusto en el terreno personal. Recientemente, tras las imágenes publicadas en SEMANA junto a Santi Burgoa, reconocía que deja las puertas abiertas a una reconciliación.

Alba Carrillo no descarta reconciliarse con Santi Burgoa: «Yo me dejo querer»

«No sé qué va a pasar con mi vida. No hay nada cerrado, yo ahora mismo estoy soltera, pero no te puedo decir qué va a pasar con mi vida. Yo me dejo querer. Estoy en un momento vital que estoy esperando que la vida me sorprenda. No estoy cerrada a una reconciliación, pero tampoco está la reconciliación hecha. Yo no sé qué va a pasar», ha admitido. Queda claro que después de dos años de noviazgo, los dos han querido tomar rumbos separados de manera amistosa. Lo que suceda en el futuro, si sucede, queda abierto a toda posibilidad.

