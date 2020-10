Kiko Rivera no dudó en mostrarse sincero y confesar que había gastado mucho dinero: «He llegado a ganar cinco o seis millones de euros y me los he gastado todos. Aún hoy me parece increíble y me atormenta haberlo hecho. Siempre viviré con la culpa de haberme gastado ese dinero y no haberlo tenido cuando más lo he necesitado, cuando mi madre entró en la cárcel. Me arrepiento muchísimo porque si hubiera tenido la cabeza en su sitio en aquel momento, no solo habría solucionado lo de mi madre, sino que mis hijos a día de hoy tendrían su futuro resuelto. Por desgracia no es así y por eso toca empezar desde cero».