Fabiola Martínez está viviendo una de las etapas más increíbles de su vida. Se siente bien y a gusto a pesar de que hace unos meses tomaba la decisión junto a Bertín Osborne de separarse. Ella se ha dejado ver públicamente en varias ocasiones y ha declarado hasta la saciedad que no tiene nueva ilusión.

De lo que sí está ilusionada es de poder seguir trabajando en televisión. De hecho, acudía este miércoles al plató de ‘Y ahora Sonsoles’ para comentar la portada en la que sale Bertín Osborne, en la que lo vemos con un gran cambio físico. Fabiola entraba en el plató de televisión con un impresionante look, que por supuesto no ha pasado desapercibido para Sonsoles ni tampoco para el resto de colaboradores del programa.

Fabiola Martínez reaparece con un vestidazo en el plató de Sonsoles

«Cuidado con Fabiola que está también de categoría. Ya la habéis visto entrar con una raja…», declaraba Sonsoles Ónega al ver a la exmujer de Bertín Osborne. Y es que después de ver la portada de la revista ¡Hola! en la que sale el cantante y presentador de televisión, ella no quería ser menos y se presentaba con «el vestido de la venganza».

Un vestido ajustado negro y blanco por la rodilla de leopardo con el cuello alto. Lo que más ha llamado la atención de la prenda es la raja que tiene en una de las piernas. A sus 49 años Fabiola demuestra que está estupenda y espectacular. Y es que ella también hace mucho deporte no solo para lucir así, sino para sentirse bien con ella misma.

A sus 49 años, está estupenda y espectacular

«Él siempre ha sido guapísimo, pero echo en falta una foto de los abdominales», ha declarado rotunda y divertida Fabiola Martínez sobre su gran cambio físico. Ambos siguen hablando maravillas uno del otro porque a pesar de la separación tienen una increíble relación por el bien de sus hijos.

El pasado mes de julio hablaba sincera de cómo era la relación con Bertín: «Es el padre de mis hijos. Durante casi veinte años de relación se siembran muchas cosas. Nosotros hemos sembrado mucho cariño», afirmaba sobre el presentador. Reconocía que no mantiene una conexión diaria con él, como sí puede tener con algunos de sus amigos. «Yo no le escribo o le llamo para saber cómo ha amanecido».

Fabiola Martínez: «Me equivoqué»

La venezolana hizo en ese momento hincapié en uno de los principales errores que cometió durante su matrimonio. «Yo asumí un rol que en su momento pensé que era el mejor para los dos. Es verdad que cuando tú llegas a la vida de una persona que ya tiene una vida hecha lo más fácil es que yo me acoplara a su vida. A mí jamás Bertín me ha dicho: ‘no hagas esto, o hazlo lo otro’. Nunca. Yo asumí que ese era mi rol y me equivoqué».