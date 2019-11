8 Verdeliss siempre está conectada a las redes sociales

«Siento muchísimo el estar tardando tanto en subir los vídeos, pero la verdad que mi vida últimamente es muy estresante. Por más que lo intento y os hago promesas, no las acabo cumpliendo», ha comentado en su vídeo muy agobiada. Y es que el no poder cumplir con lo su organización le hace pasarlo realmente mal.

Parece que los factores externos también le afectan mucho: «Con todo el tema de la casa, estamos absolutamente desbordados. Todavía no podemos mudarnos, porque no hay agua caliente ni calefacción. Y una casa de ese tamaño, no podemos entrar con niños pequeños allí a vivir».