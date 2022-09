El interminable verano de Anabel Pantoja, que ha pasado casi todas sus vacaciones junto a Yulen Pereira, han generado malestar entre sus seguidores. Muchos no han visto con buenos ojos que tardase tanto en viajar desde Gran Canaria a Sevilla para visitar a su padre, Bernardo Pantoja. El hermano de Isabel Pantoja ha vuelto a sufrir una recaída de salud y está ingresado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Lo cierto es que la colaboradora ha ido al encuentro con su progenitor, al que, tal y como ha compartido en sus historias de Instagram, ha cuidado con especial mimo. Pero las críticas por su actitud como hija no cesan. Es algo que indigna a Belén Esteban. Esta ha explicado que la relación entre padre e hija no se puede considerar ‘normal’, ya que el sevillano no se haya ocupado de ella todo lo que debía durante su infancia y su adolescencia. De ahí que el vínculo entre ellos sea diferente.

«No voy a permitir que se digan cosas que no son verdad. A mí me duele mi amiga, es como mi familia y lo que es una injusticia es que vaya gente amiga de Bernardo a verle de vista, que se quieran hacer con los mandos y luego vayan con los periodistas a hablar para ganar o para poner mal a Anabel Pantoja, no lo voy a permitir«, ha dicho la madrileña en ‘Sálvame’. El programa ha emitido el testimonio de una persona allegada a Bernardo, que pone en duda que Anabel se haya comportado como una verdadera hija. Belén Esteban no admite que nadie cuestione a su amiga y compañera, porque «la que se ocupa de los médicos» es ella. Eso sí, para Belén Esteban, Anabel hace lo suficiente haciéndose de su padre en el aspecto material. En otros aspectos, como el sentimental, apunta a que Bernardo no siempre se ha ganado su afecto.

Belén Esteban defiende a Anabel Pantoja en su papel como hija: «¿Su padre ha estado con esa niña?»

«Es muy importante, ¿o nos hemos olvidado?», ha dicho. «La niña la ha criado La Merchi. Decía Rafa Mora: ‘Es que es su padre’. Es su padre, por supuesto, pero: ¿su padre ha estado con esa niña? ¿Se ha preocupado de ella? ¿Se ha preocupado de ella de niña? ¿Se ha ocupado de ella de jovencita, de adolescente? Pues ella ha estado. Que a lo mejor es otra persona y no está. Y lo tenemos que criticar».

«Anabel no ha ido a ver a su padre porque ‘Sálvame’ haya dicho nada», ha aclarado Belén Esteban. «Ella lo tenía programado así, no porque el programa haya dicho que no ha ido a ver a su padre. Anabel va a ver a su padre. Pero os digo: tanto Anabel como Junco necesitan ayuda».

Terelu Campos ha sido la última en tomar la palabra sobre la tan comentada relación paternofilial. «Probablemente nosotros manejamos una información que a lo mejor el público no tiene. En defensa de Anabel: El público lo que ha visto es a Anabel en ‘Supervivientes’ dándole su sitio a su madre, que fue precioso porque ella sentía que había antepuesto su tía muchas veces a su madre… Anabel hablando de la necesidad de su padre, de lo que había sentido con la distancia, esa ausencia y esa preocupación», ha apuntado la malagueña. «Se podría entender que la gente en general no comprendiera que Anabel solo viera a su padre en las vacaciones un día. Nosotros manejamos una información que el gran público no tiene».