SEMANA te muestra en exclusiva el anuncio en el que un usuario de Wallapop vende dos documentos muy importantes para Isabel Pantoja.

Como si se tratara de una pieza de coleccionista, así se intentan vender dos de los documentos más importantes de la vida de Isabel Pantoja. SEMANA te muestra en exclusiva cómo un usuario de una plataforma en la que se venden productos de segunda mano, tiene a la venta la invitación de la boda de la artista y Paquirri, así como la invitación al bautizo de Kiko Rivera. Dos reliquias con gran historia, prueba de ello, el precio por el que está dispuesta esta vendedora a deshacerse de ellas: 400 euros. Asegura que están en perfecto estado, lo que sin duda hace más atractivo este anuncio que ahora podría incluso emocionar a sus protagonistas y es que madre e hijo vuelven a acercar posturas tras muchos meses sin hablarse. Aunque se desconoce qué opinan ellos sobre el hecho de que estas invitaciones tan importantes para ambos acaben en manos de un desconocido, son muchos los fans que querrían tenerlo en su casa.

Fue hace muy pocos días cuando fue puesto a la venta y, de momento, continúa disponible. Pero ¿qué llama la atención de estos recuerdos? El primero de ellos hace referencia al bautismo de Kiko Rivera y dice así «Soy Francisco José, te invito a mi Bautizo a las 5 de la tarde para celebrarlo. Con permiso de la Autoridad y si el tiempo no lo impide, el próximo día 3 de junio de 1984, mi papá y mi tío Riverita lidiarán toros. Por la noche, mi mamá y mi tío Agustín actuarán regalándonos su arte». Parecía que iba a ser un día idílico, sin embargo, no fue así. Teresa Rivera, hermana de Paquirri, dio las primeras pistas sobre la tensión que se vivió en Cantora durante el bautizo esta semana. Al parecer, la familia de Isabel Pantoja no quiso dar ningún protagonismo a los Rivera, tanto es que, según algunas voces, doña Ana se mostró insolente con ellos.

El segundo de ellos es un capote, un guiño a la profesión de Paquirri que dice «Antonio Rivera Alvarado y Ana María de Pantoja. Le invitan al enlace de sus hijos Francisco e Isabel. La ceremonia matrimonial se celebrará el próximo día 30 del Abril de 1983 a las 6’30 de la tarde, en el Templo de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder. SEVILLA, 1983″. No obstante, este no es el único que quiere sacar rédito gracias a la venta de estas invitaciones, ya que varios han sido los asistentes que los han incluido en portales de segunda mano. No es de extrañar si se tiene en cuenta que los novios hicieron una lista de más de 1200 personas que fueron testigos de su enlace. Para la celebración contrataron a un centenar de camareros en el monasterio de los Jerónimos, cuyo coste superó los cuatro millones de aquel momento. Esta histórica boda y el ahora polémico bautizo de Kiko Rivera forman parte de estas reliquias que podrían venderse por un precio no apto para todos los bolsillos.