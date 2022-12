La cantante Vega, que se dio a conocer en la segunda edición de ‘Operación Triunfo’, ha pospuesto su gira por un problema de salud. «Todos los compromisos que teníamos para los próximos meses vamos a aplazarlos». No ha explicado la dolencia que padece, pero ha estremecido con un post muy personal en su perfil de Instagram. «La vida obliga, para seguir viviendo».

La cantautora y compositora ha comenzado este mensaje con las siguientes palabras: «Y de repente un día todo se ve borroso. Cuentas los días, meses y años que llevas tirando hacia delante por salvar los muebles que quedan y te topas con la realidad que te devuelve un espejo. Uno que ponen los médicos donde tu salud física pende de un hilo que sostiene lo que queda de ti». Añade que necesita unos meses para recuperarse de un «problema de salud físico que requiere más pruebas y descanso».

Vega se sincera

«Todos los compromisos que teníamos para los próximos meses vamos aplazarlos. Me da una tristeza enorme en especial el concierto de León con todas sus entradas agotadas», ha afirmado añadiendo el emoticono de un corazón roto. También pone fecha a su vuelta a los escenarios: «El 21 de abril retomaremos #León vertebrándonos, y estoy segura de que será la mejor medicina».

Vega destaca que su ‘Gira Vertebrada’ ha sido «maravillosa» donde ha disfrutado al máximo de su público. Aunque también señala que durante los conciertos empezaron los primeros indicios de que su salud se resentía. «La hice con dolores no atendidos por mi parte. Me dejé el corazón en cada escenario, hoy sé que un poco la salud también. Mi fuerza de voluntad y el coraje que me caracteriza, un equipo que puso como siempre todo fácil, lo hizo posible. A veces una extrema tolerancia al dolor hace que tires y tires hasta que el cuerpo se rompe. Voy a pegarlo como pueda, eso es todo». Termina este significativo mensaje reconociendo que vuelve «al nido». Y aprovecha para felicitar las fiestas a sus seguidores. «Os deseo salud, mucho amor y empatía. Hasta pronto».

El mensaje ha generado un sinfín de mensajes por parte de sus fans, entre ellos, rostros conocidos. Pastora Soler le decía lo siguiente: «Mi niña bonita! Es sabio escucharnos y saber parar para volver con más fuerza! Aquí te esperamos! Todo mi amor». Mientras que Nuria Fergó le recordaba que debía pensar en ella. «Amiga! Lo importante eres tú. Cuídate, ponte bien y ya habrá tiempo de seguir disfrutando de ti y tu Arte, pero PRIMERO tú. Ganas de ti. Siempre». Por su parte, Zahara le enviaba sus mejores deseos: «Eres maravillosa, amiga. Te mando mucho amor y fuerza, querida. Muaaaa».

Una exitosa trayectoria

El nombre verdadero de Vega es Mercedes Mígel Carpio y nació en Córdoba. Tiene 43 años y se dio a conocer públicamente gracias a la segunda edición de ‘Operación Triunfo’ celebrada en 2002. Tan solo un año después, publicó su primer álbum, ‘India’, un trabajo que tuvo una gran aceptación y obtuvo un disco de platino. Lleva dos décadas dedicadas al mundo de la música. En 2013 creó ‘La Madriguera Records’, su propio sello independiente, con el que ha sacado sus últimos cinco discos. Además, destaca su perfil de compositora. Ha creado temas para artista relevantes de nuestro país como Pastora Soler, David Bisbal, Soraya Arnelas y Nuria Fergó, entre otros. En cuanto a lo personal, Vega es madre de una niña de seis años.