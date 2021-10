Lara Dibildos volvió a la casa que sus padres tienen en pleno Paseo de la Castellana en el año 2018. Volvió a la vivienda donde se crio y lo ha hecho junto a sus hijos, los que, por cierto, están encantados con esta mudanza. Allí tienen cerca a su abuela, aunque ella reside en un piso más pequeño y cómodo para ella en el que no tiene escaleras y donde además puede evitar posibles caídas.

«Mi madre se mudó porque este piso, con tanta escalera y varias caídas que tuvo, hizo que le cogiera miedo y optamos por otra casa mas pequeña y cómoda, donde se encuentra muy a gusto. Yo he vuelto a la casa donde me he criado y mis hijos también están muy contentos. De aquí ya no me muevo», dijo la actriz hace algún tiempo.