Vania Millán habla de sus problemas para quedarse embarazada a los 45 años: "Llevo 10 años intentándolo"

Vania Millán está inmensamente feliz. A sus 45 años, por fin ha conseguido quedarse embarazada. Es un sueño que perseguía desde hace tiempo. Ella misma ha contado cómo ha sido su larga espera en el que ha sido su primer acto público tras anunciar que espera su primer hijo. Ahora está de 14 semanas, pero lleva años intentando ser mamá. Por fin ve luz tras un largo camino que comenzó hace varios años: "Yo me he quedado embarazada con 45, pero yo no empecé a querer quedarme embarazada con 45, mucho antes, incluso en mi anterior matrimonio y tenía 35. Llevo 10 años intentándolo". La modelo nos cuenta que tenía muchas ganas de anunciar la feliz noticia: "Tenía muchas ganas. Me daba tanta felicidad que es verdad que al principio me daba cosa porque si pasaba algo inesperado".

Vídeo: Europa Press

Después de un arduo camino asegura que está tranquila, ya que cuenta con el apoyo incondicional de su marido, Julián Bayón, y el de su familia. "Él está bien, súper ilusionado y contento. En el fondo me ha acompañado en este camino. Era una sube y baja de decisiones, sigo, no sigo es una explosión de alegría. Durante un tiempo me costó asimilarlo, de hecho todavía digo ¿ha sucedido?", explica. Para lograr quedarse en estado ha tenido que recurrir a un tratamiento FIV (fecundación in vitro). Un tratamiento del que ha contado numerosos detalles. "La verdad es que lo dije hace poco, me he sentido muy acompañada en este camino. Por casualidad lo comenté un día. No esperaba un seguimiento y me he sentido súper acompañada. Y cuando di la noticia me he sentido arropada", nos dice. "Es todo un proceso, yo sabía cuándo me implantaban. El conseguir la implantación tampoco te asegura nada, vuelves a una incertidumbre mayor. Y así una semana y otra con altibajos, puede ser que sí o no. Los primeros meses fueron de mucha incertidumbre. De hecho algunas me han escrito que tuvieron problemas en la semana 30".

Le ha costado tanto quedarse embarazada que no lo ha contado públicamente hasta que no tenía todas las garantías: "Cuando di la noticia ya habíamos hecho todas las pruebas de que todo iba bien". Aún no ha revelado el sexo del bebé, ya han pensado en nombres: "Jamás había sido tradicional, jamás me hubiese planteado poner mi nombre, pero no sé porque ahora me ha dado, no sé. Quizás por cómo ha sido la historia me hace ilusión". Ahora se muestra positiva y con muchas ganas de cuidarse, aunque no al nivel de su amiga Pilar Rubio en sus embarazos: "Ella nació en otro planeta, pero yo durante un tiempo por el tratamiento y lo peligroso que era dejé de hacer deporte y bueno paré y ahora me han dicho que puedo poco a poco moverme. Ella siempre ha sido muy cuidadosa y me lo ha contado a mí. Hay cosas que son positivas. Es bueno moverse, que el cuerpo no se quede estancado. Pero siempre con prudencia y calma y sabiendo que no dañando al bebé". De momento, tampoco sabe el sexo del bebé que espera: "Chico o chica, no se deja ver".

Vania no oculta que "tenía muchas ganas" de compartir con todo el mundo este esperado embarazo: "Me daba tanta felicidad que es verdad que al principio me daba cosa porque si pasaba algo inesperado. Os aseguro que tiendo a encerrarme y me cuesta. No sé si estaría preparada para ese choque. Una vez que estuve tranquila que los médicos me decían que estaba bien, por qué no decir algo tan maravilloso... A mí me ha sorprendido que tanta gente me escribe dándome las gracias, gente que está en la misma situación. Es una situación que se está dando, es mucho más normal de lo que creemos".