A principios de otoño, SEMANA sorprendía a todos al confirmar que Vanesa Romero le había dado una nueva oportunidad al amor gracias a Santi Burgoa. Desde entonces, los dos protagonistas ha mantenido su relación en un discreto segundo plano. Hasta ahora. La pareja ha dado un paso más en su noviazgo y se han ido hasta Bélgica para dar rienda suelta a su amor.

Vídeo: Redes sociales

Durante muchas semanas, Vanesa Romero y Santi Burgoa han jugado al despiste y han dejado a la vista de todos sus citas, aunque no aparecían juntos en las fotos. Algo parecido ha ocurrido en su escapada a Bélgica. La actriz y el presentador ha compartido por separado algunos posados admirando el paisaje del país. No obstante, la pareja ya no se quiere esconder y ha publicado un pequeño vídeo en el que confirman que están juntos disfrutando de la decoración navideña de Brujas.

Un vídeo muy corto en el que podemos ver la complicidad entre ambos y que deja patente que están viviendo los inicios de su relación de la forma más acaramelada posible. «Hace mucho frío, pero vamos a seguir disfrutando porque merece mucho la pena», se escucha decir a la actriz mientras que el presentador recalca las bajas temperaturas que hay en la ciudad. De la misma forma, si antes optaban por no dar pie a que se pudiera a hablar de ellos e incluso relacionarlos, ahora ya no se esconden y no dudan en comentarse sus respectivas fotos.

Esta escapada a Brujas, después de haber pasado por Bruselas, supone un viaje para ambos en el que poder recargar pilas, desconectar y sentirse libres. Alejados del mundanal ruido y cogiendo fuerzas antes de pasar su primera Navidad juntos. Ambos son amantes de los viajes y disfrutan al máximo cuando conocen diferentes puntos del mapa y más si cabe si lo hacen juntos. Prueba de ello es que Santi Burgoa dejaba la pista en sus redes sociales: «Diciembre en Bruselas contigo».

SEMANA hizo público su noviazgo

Este revista publicó imágenes exclusivas que confirman que Vanesa y Santi habían rehecho su vida y que se están dejando llevar tras un tiempo solteros. Están felices, de hecho, han sido varias las citas que han existido entre ellos, lo que deja claro lo bien que se sienten junto al otro. La actriz y el periodista se están dando una oportunidad y ya se les ha podido ver juntos y es que han recuperado la ilusión después de meses sin encontrar a alguien especial a su lado. Hace poco que se supo de la ruptura de Vanesa Romero y el productor musical Emilio Esteban, un amor que no llegó a buen puerto, al igual que en su día sucedió con Alba Carrillo y Santi Burgoa.