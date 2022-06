Vanesa Martín se ha armado de valor para gritar a los cuatro vientos que está orgullosa de quién es y de poder expresar el amor como mejor desee. Esto le ha llevado a hablar abiertamente de su homosexualidad por primera vez a través de una carta abierta que coincide con el Día Internacional del Orgullo LGTBI. Una acción muy aplaudida que ayuda al colectivo a dar visibilidad de que el amor no es estanco, sino que supone un arcoíris de colores en los que ya nada volverá a ser solo blanco o negro. Una reivindicación que sus seguidores han recibido con especial cariño, porque saben lo que le ha costado a la cantante dar este paso, pero comprenden la necesidad de un gesto que ofrezca normalidad donde otros aún no la entienden y sobre esto ha reflexionado la artista con una preciosa carta que reproducimos a continuación:

“A lo largo de mi vida he ido tirando capas y copas de prejuicios y voy descubriéndome y descubriendo-te (a quien haya sido). En mi cabeza conviven a veces también un ejército de dudas y ganas, un ejército valiente pero con recovecos. Yo misma me arresto por montar el lío y luego me perdono y vuelvo a desplegar mis alas a la calle. Siento vértigo. He sentido ganas de vomitar a ratos y a la vez, mucha vida corriendo fuerte dentro de mí”.

“Quiero que me duelan las rodillas de querer, sin importarme a quien. Amar hasta que se me salgan los latidos por el cuello, ponerme nerviosa, no dar por hecho nada ni a nadie, sorprender y q me sorprendan y dejarme ir. Quiero dejar de controlar mi daño, que se joda y se duela encima y yo con él”.

“Amor, a ti, como la expresión más grande de sentimiento… En mis mejores días, te llevo como un tocado, en mi cabeza, todo el rato y a todas horas, sin filtro. En mis días nublados, te dejo a salvo, en un ladito del corazón, allí donde nadie te moleste, nos moleste, pero tampoco nos aliente, te coloco en la parte más noble y te hago visitas”.

“Viaje adonde viaje con mi cabeza, de pronto te apareces, libertad. Libertad que eleva, renace, refresca, me atreve, desordena y secuestra. Pero apareces y lo haces con una estrella en la boca, un corazón sonriente, en ocasiones con señales de alerta, unas formas nuevas llenas de golfería y la pasión de la calle”.

“Arrugaría en un papel todas las leyes de moralidad que nos frenan y nos coartan y las lanzaría al fuego. Es un orgullo sentir, ser, creer, dar, amar, tomar conciencia, apretar con fuerza el nervio que nos hagan sentir, q nos desmonten. Sabernos en deshielo”.

“Y quiero dar las gracias a quien lo compartió conmigo. Por el ORGULLO que me provoca llegar a sentir así. Después de todo y de tanto. Por amar a personas maravillosas.

Porque no me importe mirar a los ojos a una mujer y besarla con sed y malicia.

Porque es tan difícil conseguir la verdad, y hay tanta gente atrapada en relaciones laxas, que cuando he conseguido amar desde ahí la muerdo hasta el final. Hasta agotarnos de deseo y luces. Hasta que llega el momento de partir”.

Feliz día del Orgullo.