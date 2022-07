Uno de los mejores refugios que existe durante la época estival es el mar. Algo que conocen bien Lourdes Montes y Francisco Rivera quienes están aprovechando unos días de descanso para reponer pilas de cara al nuevo curso. Ha sido la diseñadora quien nos ha hecho partícipes a través de su cuenta de Instagram de algunas imágenes en las que vemos cómo están navegando. Durante estas cálidas jornadas de verano, la sevillana ha aprovechado para tomar el sol sobre la proa de la embarcación y, por supuesto, para inmortalizar el momento con románticas instantáneas de pareja.

Desconocemos el destino que ha elegido el matrimonio para tirar millas y desconectar al máximo, pero de lo que no hay duda es que el tiempo de relax está garantizado. Lourdes Montes ha compartido distintos vídeos en los que se respira auténtica paz. Un precioso enclave donde la naturaleza es protagonista indiscutible y se encuentra muy lejos del ruido de la ciudad. No sabemos si la pareja está acompañada por los dos hijos que tienen en común, Carmen, de cinco años, y Curro, de tres. Cabe recordar que el torero tiene una hija mayor de su primer matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo, Tana, de 22 años.

Lourdes Montes y Francisco Rivera: un gran tándem

El torero recientemente dedicaba unas preciosas palabas a su mujer. «Es la persona que me hace querer ser mejor. Y por la que soy cada día mejor. Lo mejor que me ha pasado en mi vida, aparte de mis hijos», explicaba durante su intervención en el programa ‘Déjate querer’, presentador por Toñi Moreno. Añadía que había sido su «mayor suerte» haber conocido a Lourdes. «Me tocó el Euromillón como se dice. ¡Anda que es fea! Es brutal. Una mujer excepcional. Tiene una cabeza increíble y muy privilegiada». Durante esta entrevista destacó que el amor de su vida es una «gran desconocida» y que es la encargada de «llevar el timón» de la casa. «¡Cómo me lleva! Hasta las discusiones son buenas».

El matrimonio, uno de los más sólidos de la crónica social, lleva doce años de relación, nueve de ellos años como marido y mujer. Lourdes Montes y Francisco Rivera se conocieron de forma casual en la Feria de Abril de Sevilla y el flechazo fue inmediato. Desde entonces no se han separado y han formado una preciosa familia. Se dieron el «sí, quiero» en el marco de una boda civil el 14 de septiembre de 2013 en la finca familiar de ‘El Recreo de San Cayetano’ en Ronda, Málaga. El verano siguiente decidieron pasar por el altar en un lugar muy especial: la Esperanza de Triana de Sevilla. Una emotiva boda que volvió a contar con al primogénita del torero, Tana, como madrina.