La familia de Rocío Carrasco ha visto caer como una bomba la decisión de romper su silencio y contar la verdad en un documental. Así han reaccionado cada uno de ellos

‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Con este demoledor título se presenta un documental a modo de serie que cae como una bomba en la familia. Un clan, los Mohedano-Flores, que se han mostrado como un frente unido en los últimos años en contra de una gran verdad que, a día de hoy, ya se ha puesto en entredicho. Rocío Carrasco está dispuesta a contar su historia, su verdad, las experiencias que vivió al lado de Antonio David Flores, el motivo que le ha hecho romper lazos con sus hijos, Rocío Flores y David, por qué no se habla con nadie de su familia y un largo etcétera. Una noticia a la que su familia ya ha hecho frente, cada uno a su manera.

Vídeo: Mediaset

El primero en enfrentarse a la noticia de que Rocío Carrasco está preparada para contar toda la verdad ha sido Antonio David Flores. El ex guardia civil se topaba con el demoledor trailer del documental en el plató de ‘Sálvame’, después de cuatro largas horas de cábalas sobre lo que Mediaset se traía entre manos y que cambiaría la historia del corazón en España. Esta vez parece que no exageraban tanto. Conocer la historia en boca de Rocío Carrasco después de 25 años guardando silencio es, cuanto menos, atractivo. No tanto para su exmarido: “Cómo se ha tornado la tarde, ¿no? Estábamos haciendo quinielas. Felicito a mis compañeros porque ninguno de ellos me ha hecho ninguna mirada con la que yo pudiera intuir que la cosa podía ir por asuntos de mi familia. ¿Esto es lo que habéis visto todos? ¿No hay nada más? ¿Le han pagado mucho por esto?”, son las palabras que finalmente pudo pronunciar el colaborador tras larguísimos minutos en silencio, con tensión en el rictus y con la mente echando humo.

Otras reacciones familiares a la bomba de Rocío Carrasco

Antonio David Flores ha sido el primero en hacer frente a este golpe de realidad que supone tener que oír a su exmujer, Rocío Carrasco, contando su verdad. Pero no el único. Su hija, la de ambos, Rocío Flores, también se ha enfrentado a las preguntas de los reporteros a primera hora de la mañana cuando acudía a su gimnasio a quemar tensiones. Se mantuvo impasible ante las preguntas y tan solo su rostro evidenciaba lo que podría pasar por su mente en tan delicados momentos para toda la familia.

Vídeo: Europa Press

Lo que cuente su madre podría suponer que su imagen pública dé un vuelco o, simplemente, una información extra que contextualice por qué llevan cerca de 9 años sin dirigirse la palabra, pese a los intentos públicos de la joven en ‘Supervivientes’. En sus redes sociales tampoco ha habido menciones a lo sucedido, pero sí que ha querido felicitar a su chico en un día muy especial.