Una amiga íntima de Laura Escanes: "Por fin se han separado"

Risto Mejide ha estallado públicamente para defender a su novia. Aunque en un principio podría parecer que no se dirige a nadie en concreto, lo cierto es que sus palabras llegan tras la crítica de una de las mejores amigas de su ex, Laura Escanes. Solo unas horas después de que Sindy Takanashi, una creadora de contenido que lucha por la igualdad, rompiera su silencio en sus redes sociales, Risto respondía con un post que se ha viralizado en la red. Pero, ¿qué ha dicho esta íntima amiga de Laura? Es una conocida influencer y por lo ahora cuenta jamás 'aprobó' que Risto y Laura estuvieran justos. "Gracias a dios ha llegado el día en el que Laura se separara", dice.

Días después de que Risto Mejide hablara de las críticas que había recibido por la diferencia de edad con sus parejas, Sindy ha dado su opinión en el universo 2.0. "Que alguien me explique por favor que discriminación sufre esta persona con la posición social que tiene, el trabajo que ostenta, con la cantidad de libros que vende...De verdad, discriminación no es que te señalen un patrón que lleva normalizado milenios y que ya se está empezando a alzar la voz en contra de él. Cuando él empezó con su exmujer no se lio tanto, al contrario, se romantizó muchísimo. Afortunadamente las cosas cambian. Que se señale este patrón como algo que está mal no es discriminación, es dejar claro que estamos un poco hasta el c***", comienza diciendo indignada. Su ruptura saltó a los medios el pasado mes de septiembre a través de un post en el que se prometieron cariño eterno, sin embargo, tras publicarse unas imágenes de Laura junto a Álvaro de Luna, Risto dejó de seguirla en su cuenta de Instagram.

Sindy carga también contra una de las últimas intervenciones de Risto Mejide en televisión. Cabe recordar que él y Kiko Matamoros han formado parte del programa 'Focus', donde se habló de parejas con diferencia de edad. "Ver el compadreo y el pacto entre varones. Risto si no fuese por este punto de blanquear este discurso no se juntaría con alguien como Kiko Matamoros", añade. La empresaria mantiene que jamás ha escondido su parecer a Laura Escanes, eso sí, siempre y cuando ella le ha pedido opinión. Un punto de vista que hasta ahora le había dado en privado y que ahora ha querido gritar al mundo.

"Laura es una de mis mejores amigas, nos vemos mucho más de lo que parece. Hablamos todos los días. Para mí era muy importante que, aunque yo viera esta luz roja, ella no se sintiera sola y aislada. Para empezar porque no lo estaba, pero no quería que se aislara de las personas que pensamos lo que pensábamos desde un principio. Para que si llegara el día, que gracias a dios ha llegado en el que ella se separara, ella supiera que tenía apoyos. Yo no quería que sintiera que yo la juzgaba...Ahora me siento liberada", finaliza.

La polémica reacción de Risto Mejide

Y aún así, pobrecica mía, para algunos todavía no tiene las luces para saber lo que quiere, ni en la vida ni en el amor. Necesita urgentemente que los demás se lo indiquen. Menos mal que siempre hay gente de bien con ganas de guiar y tutelar a las mujeres desvalidas, ignorantes e indefensas para que puedan darse cuenta de lo que realmente les conviene. A quién pueden amar y a quién no. Lo alucinante es que esa misma gente sea la que va repartiendo carnés de machista, de hetero cisgénero normativo -y por lo tanto, dicen, privilegiado- o, simplemente, de manipulador. En fin. Amad más y joded menos, anda. Nosotros a lo nuestro", ha puntualizado en su cuenta de Instagram. Junto a una ilustración tremendamente aplaudida por su seguidores y que además es un fiel reflejo de la imagen de Risto, el presentador ha elogiado a su pareja y ha respondido a la amiga de Laura. "Farmacéutica adjunta. Graduada en Farmacia, Ortopedia, Nutrición y Dietética. Guitarra clásica en el Conservatorio. Máster en profesorado. Autosuficiente, emancipada e independiente económicamente desde hace años. Mamá responsable de Kairo, un Shiba Inu precioso. Y ya puestos, con este talentazo para la ilustración.A quién pueden amar y a quién no. Lo alucinante es que esa misma gente sea la que va repartiendo carnés de machista, de hetero cisgénero normativo -y por lo tanto, dicen, privilegiado- o, simplemente, de manipulador. En fin. Amad más y joded menos, anda. Nosotros a lo nuestro", ha puntualizado en su cuenta de Instagram.