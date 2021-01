El presentador de ‘El Hormiguero’ ha dejado a la ‘socialité’ con la boca abierta al hablar en directo de su sospechoso «anillo con brillante».

Este martes, Tamara Falcó ha revelado qué hace con los recuerdos de sus exnovios. Cosas como fotos, regalos y objetos personales. Era una de las cuestiones que se ha debatido en la mesa de debate de ‘El Hormiguero’. Pablo Motos y los colaboradores del programa comentaban la noticia de la ruptura de Ben Affleck con Ana de Armas, tras la cual el actor de Hollywood tiraba a la basura una fotografía de la cubana a tamaño real. El presentador quiso saber qué hace la ‘socialité’ con las cosas de sus antiguas parejas. La hija de Isabel Preysler respondía que suele guardarlo todo, porque «en algún momento ha sido una persona súper allegada».

El lugar a donde van a parar aquello que ya no usa a diario va a parar a un espacio muy importante en ‘Villa Meona’, al lujosa casa que su madre posee en la urbanización Puerta de Hierro de Madrid. «Llego algunas cosas al sótano. Es un lugar maravilloso en nuestra casa donde lanzamos todo, como botas de montaña y cosas así. Seguro que sale el disfraz de dinosaurio», bromeaba.

«Sufro de Síndrome de Diógenes»

La colaboradora ha reconocido que tiende a acumular. «Sufro de un poco de Síndrome de Diógenes a veces. Por si alguna vez». Motos bromeaba: «Me ofrezco ir a tu sótano y traer cosas». Nuria Roca se sinceraba sobre lo que ha hecho con las viejas fotos de su vida anterior y la de su marido, Juan del Val: «Precinté lo mío y precinté también lo de Juan. Sus cosas de su vida anterior…». El escritor apuntaba: «No guardo nada de nada». La valenciana insistía: «Como yo guardo todo he guardado hasta eso de él».

El debate transcurría con normalidad hasta que, en un descuido, Tamara Falcó perdía en directo un anillo que llevaba en su mano izquierda. Llevaba tiempo tocándolo sin parar, hasta que sin quererlo salió volando por los aires. Pablo Motos no dudó en emitir las imágenes congeladas de su escurridizo anillo. No sin antes lanzar unas palabras que dejaron a Tamara sin palabras. «Es un anillo con un brillante. Parece de compromiso, no sé».

Lo cierto es que Tamara no dijo ni mu sobre la bomba que soltó su jefe, pero sus declaraciones han despertado todas las alarmas. ¿Se ha comprometido Tamara Falcó? ¿Tiene planes de boda con su novio. Iñigo Onieva? A sus 39 años, quizás la Marquesa de Griñón se anime a pasar por vicaría. En otras ocasiones ha tenido oportunidad de dar el ‘sí, quiero’, pero sus relaciones se han truncado por el camino. ¿Será el diseñador el hombre capaz de convertirla en una mujer casada? Seguro que esta pregunta se la formularán una y mil veces hasta que pronuncie al respecto. Hasta entonces, Motos ya ha sembrado la semilla de la duda. ¿Se casa o no se casa la soltera más querida del corazón?

Hace muy poco comenzó su relación con su actual pareja, pero lo cierto es que son inseparables. En los cuatro meses que llevan de relación, Tamara e Iñigo se han dejado ver en numerosos lugares, como restaurantes y bares, saltándose el confinamiento y las restricciones de movilidad incluso para poder verse y disfrutar de su mutua compañía.

Ahora falta por confirmar si la bomba que Pablo Motos ha lanzado era una simple broma o realmente hablaba en serio. Lo cierto es que poco antes de la emisión del programa, Tamara subía a su cuenta de Instagram varias imágenes en las que se podía apreciar un finísimo anillo en una de sus manos. ¿Se trata de una de tantas joyas de su colección o es acaso un obsequio de su atractivo novio?

Hace unos días, Tamara Falcó compartía en sus redes sociales una foto en la que lucía un ‘look’ muy campestre. Más allá del ‘outfit’ elegido para la ocasión, la verdadera intención de su post era tener un guiño muy especial sobre su padre, Carlos Falcó, fallecido el 20 de marzo de 2020 como consecuencia del coronavirus. Tamara revelaba que «la gorra era un complemento que siempre utilizaba mi Padre. Me encanta para el campo, me recuerda a él y su sencilla elegancia 🍃».