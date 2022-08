José Antonio Canales Rivera sufría una cogida este viernes, 26 de agosto, en su regreso a los ruedos en Retuerta del Bullaque, Ciudad Real. El sobrino de Paquirri tenía que ser trasladado de urgencia al hospital y pasaba por quirófano puesto que esta le había afectado a la bolsa testicular. Horas después, su madre, Teresa Rivera, restaba gravedad al asunto. Esta mañana, su novia, Isabel Márquez, ha visitado al colaborador de televisión y ha dado el último parte de salud.

Vídeo: Europa Press

Isabel Márquez ha visitado este sábado a primera hora de la mañana a Canales Rivera en el hospital de Ciudad Real en el que se encuentra ingresado tras ser cogido por un toro en su regreso a los ruedos. La joven toledana daba el último parte de salud sobre su pareja y confirmaba que ya estaba en planta. Eso sí, a su salida del centro hospitalario se negaba a hacer algún tipo de declaración. Vea el vídeo para conocer de primera mano las declaraciones de la empresaria.

Lo cierto es que después del fuerte susto, Canales Rivera ha sido operado con éxito y evoluciona de forma favorable. En un primer momento, se pensó que la cogida podía ser muy grave, pero Teresa Rivera confirmaba que tan solo había sido «llamativa». Debido a esto, la hermana de Paquirri no veía necesario desplazarse hasta Ciudad Real. La cornada le ha afectado en la zona de la ingle y todavía no está claro cuándo recibirá el alta. Sin lugar a dudas, ha sido un fuerte golpe para el diestro, que regresaba muy ilusionado a los ruedos después de un gran parón. Tras conocerse la noticia, todos sus compañeros le mandaron cariñosos mensajes y deseos de una pronta recuperación.

El día que abandonó ‘Sálvame’ por un problema de salud

Esta cogida llega tan solo unas semanas después de que Canales Rivera tuviera que abandonar ‘Sálvame’ por un problema de salud y tuvo que visitar los servicios médicos de la cadena de Fuencarral. Al final se trataba de un problema auditivo que hizo que no pudiera ejercer su trabajo con normalidad. «De repente, se me han taponado los oídos, los dos, y ha llegado un momento en el que me dolía un poco la cabeza… He decidido venir a ver qué solución me daban porque no me enteraba de nada», explicaba. En aquel momento, el servicio médico le destaponó los oídos y volvió al plató sin ningún tipo de problema. Un susto que al final se quedó en nada.