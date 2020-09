El malagueño ha estallado contra la colaboradora después de sus recientes declaraciones sobre Rocío Flores.

Antonio David Flores ha cargado con especial dureza contra Carmen Borrego, después de que ésta hiciese comentarios, una vez más, de su hija Rocío Flores y de las circunstancias del distanciamiento que desde hace más de siete años tiene con su madre, Rocío Carrasco. El malagueño, cansado de que la colaboradora hable de su familia, ha decidido lanzarle un ultimátum en directo.

El andaluz se ha dirigido a las cámaras de ‘Sálvame’ en riguroso directo para lanzar un mensaje directo a su compañera de cadena. «Te voy a decir una cosa. Ya no hay más advertencias«, ha comenzado. «Has abierto la veda. Has quedado retratada como lo que eres, una mentirosa con papeles. Has traicionado a tu amiga para ensalzar a tu amigo. No hables más de mi hija. ¿Te ha quedado claro? Hasta aquí. ¡No hables más de mi familia! ¡Qué ignorancia!», lanzaba, dirigiéndose a Carmen Borrego en directo.

«Se le ha ido la olla»

«Yo ya no tengo límite. Cuando tocan lo mío y lo que me duele, que es mi hija, defiendo a mi hija. Que su madre no lo haga lo respeto, pero atente a las consecuencias ahora. Ahora vamos a tocar todos los palos. Si me tocan lo que me duele tengo la libertad de hablar. Ahora que cada cual sea responsable de sus palabras. No vamos a tocar a Mari Tere, porque es una persona mayor, pero ella se ha metido también en el fango. Yo no he hablado de Mari Tere. Ella se apareció por aquí y la saludé con toda la educación del mundo. Pero que le haga ese feo a mi hija diciendo que no ha visto a mi hija… Igual se le ha olvidado los fines de año que han estado cenando en casa de Mari Tere. Si tocáis donde duele ahora vais a recibir donde duele. Se le ha ido la olla de todas todas«, sentenciaba.

La indignación de Antonio David Flores se producen después de que Carmen Borrego señalara en ‘Lecturas’ que ve inviable la reconciliación entre Rocío Flores y su madre. Y que su amiga no perdonará nunca a su hija: «Su hija pide un acercamiento, pero no va a recuperarla. Esto no tiene solución». Asimismo, la hija de María Teresa Campos revelaba que atraviesa un delicado momento personal y que en ‘Viva la vida’ no gana lo suficiente para vivir. Por ello, no descarta regresar a ‘Sálvame’.

«¿Por qué le dieron la custodia al padre de tus hijos cuando te separaste?»

El colaborador ha dejado claro que está harto de oír hablar de su hija en boca de Carmen Borrego y el resto de su familia. «Cuando se habla se tienen que medir muy bien las palabras. Y saber a quién tienes enfrente. Se le ha ido la olla y se ha equivocado», sentenciaba. «Aquí siempre está uno defendiéndose de los palos de los demás. ¿Si yo no ataco a qué viene ahora esto?».

Hay cosas que no tiene agallas de decir», se ha lamentado. «Rocío Flores no ha hablado de nadie. Lo único que ha hecho es entrar en un ‘reality’ y tender puentes y decir: ‘Es hora de que nos sentemos y hablemos. ¡Que durante años no ha recibido una llamada!» ¿Qué necesitad hay de hacer esto? Si quieres temas yo te doy temas. Al final tienes que tener muy en cuenta el enemigo que tienes enfrente».

Por último, Antonio David recordaba un episodio de la vida de Carmen Borrego: «¿Por qué le dieron la custodia al padre de tus hijos cuando te separaste? En aquella época el 99% de las custodias se daban a las madres. Venga, ya tienes para hablar el sábado y el domingo».

Belén Esteban, indignada con Carmen Borrego: «¡Eres una cobarde!»

Las palabras de Carmen Borrego también han provocado el enfado de Belén Esteban y María Patiño. Las dos colaboradores creen que ha vendido a su amiga Rocío Carrasco. «No te entiendo. ¿Que no tienes dinero? ¡Trabaja!», espetaba la de Paracuellos. «Ahora te has ido a ‘Viva la vida’ ¿Y con lo que has dicho de ‘Sálvame’ quieres volver?». La madrileña no entiende por qué Borrego ha hablado de terceras personas: «Yo he vendido mi vida, he vendido mis situaciones, pero no he vendido la vida de los demás. ¿Y utilizas a Rocío Flores y a Rocío Carrasco? ¿Cada dos semanas vamos a tener un titular?».

Belén Esteban ha atacado con especial dureza a su excompañera. «¡Eres una cobarde! Hay que ser valiente, Carmen. Quiero verte valiente en ‘Viva la vida’. «Emma, el sábado pregúntale por qué en tu programa no habla de Rocío Carrasco y de Rocío Flores. ¡A ver si es valiente y habla! «Que hable de Antonio David lo entiendo, pero que hable de la niña… ¿Tú sabes cómo está la niña?», se lamentaba. «Carmen, nunca he hablado así de ti, pero me parece muy mal lo que has hecho», zanjaba.

María Patiño: «Me parece más digno pedir dinero que vender a una amiga»

«Me parece más digo pedir dinero a alguien que vender a una amiga», apuntaba María Patiño. «Yo quedo como la bruja mala de Blancanieves y al final soy tonta por entrar en las provocaciones de esta persona. Si la tengo delante se hace pipí y encima me da hasta pena. En el fondo me parece una pobre miserable. Lo has conseguido, Carmen. He entrado al trapo. ¡Que viva el aquellarre del que has hablado! ¡Lo de siempre!», añadía.