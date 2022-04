Jesús Mariñas se ha convertido en protagonista de la actualidad, pero no por algo agradable. Y es que ha tenido que ser ingresado de urgencia tras encontrarse indispuesto. Pues bien, unos días después, el periodista se encuentra mucho mejor. Está más recuperado y esta mejoría le podría permitir por fin abandonar el hospital Ramón y Cajal este lunes.

Su pareja, Elio Valderrama fue el que llamó a la ambulancia después de que Jesús le dijera que no tenía apetito y dejara de hablar. Ahora ya habla con lucidez e incluso ha vuelto a comer con normalidad. Esto nos deja ver que los días en el hospital le han venido bien para recuperarse después de este problema de salud.

El periodista fue ingresado de urgencia en el madrileño hospital Ramón y Cajal el pasado jueves 31 de marzo. Tuvo que ser trasladado por la noche al hospital cuando se empezó a encontrar indispuesto. El pronóstico es reservado, aunque ya se sabe que se encuentra mucho mejor. Fue a finales del año pasado cuando el periodista reconoció que padecía un cáncer de vejiga.

Ya habla con lucidez y ha recuperado el apetito

Desde el pasado año recibe tratamiento oncológico en el hospital madrileño en el que permanece ingresado, por lo que su pareja no dudó en llamar a la ambulancia para que atendiera a Jesús después de que esté no tuviera apetito y no pudiera hablar. El traslado al hospital de Jesús Mariñas, que este año cumplirá 80 años, no estuvo exento de polémica.

Y es que cuando su marido llamó a la ambulancia y los sanitarios se personaron en su hogar, aludieron a que debían llevarle a otro centro médico, ya que el hospital Ramón y Cajal no es el que le corresponde por su lugar de residencia. El periodista deseaba acudir a este centro, ya que es donde recibe su tratamiento contra el cáncer de vejiga que padece. Finalmente el traslado tuvo que realizarse en taxi.

Anunció que padecía cáncer de vejiga a finales del 2021

Fue a finales del año pasado cuando Jesús Mariñas compartió que padecía un cáncer de vejiga. Aunque se mostró totalmente esperanzado y no dudó en señalara que lo iba a superar. El anunció lo realizó cuando llevaba un tiempo completamente apartado de los focos. La anterior vez que había aparecido públicamente fue cuando presentó su libro, ‘Jesús por Mariñas’. El característico periodista, nacido en La Coruña, lleva comentando el corazón desde hace más de medio siglo en el que ha sido testigo privilegiado de la historia social de nuestro país.

Jesús Mariñas, arropado por su marido

El periodista Jesús Mariñas está arropado en todo momento durante este último ingreso por su marido, el fotógrafo venezolano Elío Valderrama. El matrimonio lleva, nada menos que, 33 años de relación. Se conocieron en pleno corazón de la capital, en su concurrida Gran Vía, cuando Elío trabajaba en una librería. El flechazo fue inmediato y pronto entablaron una buena amistad que acabaría en boda. El 18 de julio de 2016 dieron un paso más en su relación contrayendo matrimonio. Un «sí, quiero» que celebraron en secreto y en el que estuvieron tan solo arropados por sus seres queridos más íntimos. Se casaron por lo civil en una notaría situada muy cerca de su lugar de residencia en Madrid. Poco después, vivieron una romántica luna de miel que les llevó a visitar algunos de los enclaves más paradisíacos de Puerto Rico.

