Isabel Pantoja acaba de saborear un inesperado triunfo al otro lado del charco, tanto es así que muy orgullosa lo ha compartido en sus redes sociales.

Isabel Pantoja por cuestiones más que evidentes no puede presumir de haber tenido un año idílico. La tonadillera ha tenido que hacer frente a la ruptura familiar con su hijo, Kiko Rivera, con quien se han roto todos los lazos que le unían, a pesar de ser madre e hijo. Este mismo fin de semana el DJ confirmaba que, a través de terceras personas, la artista decía que el músico y ella ya no eran familia, unas duras palabras que reflejan lo dolidos que están el uno con el otro. Mientras la cantante se encuentra en Cantora, en su red social han compartido el último triunfo de la artista, un paso profesional que le ha devuelto la sonrisa. Ha sido al otro lado del charco, concretamente en la NBC The Voice, donde una concursante ha interpretado el mítico tema de Isabel Pantoja ‘Así fue‘, una canción que los prestigiosos jueces y cantantes han reconocido cuando lo han escuchado en plató.

Una joven llamada Mandi Castillo de 23 años y procedente de Texas ha interpretado esta conocida canción de Isabel Pantoja que también tantas veces hemos escuchado en Juan Gabriel, actuación que ahora también ha dejado sin palabras a la mismísima Isabel Pantoja. Mandi logró conquistar a la audiencia con este tema que hemos escuchado de la mano de Isabel desde multitud de platós y así lo demostró que se dieran la vuelta tres pesos pesados como Nick Jonas, John Legend, Kelly Clarkson y Blake Shelton. Todo un logro del que no ha dudado en presumir Isabel Pantoja. Aunque no ha podido recibir mensajes de felicitación por parte de sus seguidores, ya que tiene los comentarios desactivados en sus redes desde que estallara la guerra con su hijo, Isabel a nivel profesional sigue haciendo ruido fuera de España.

Es cierto que su agenda a nivel de conciertos está parada, al igual que la de otros muchos artistas con el coronavirus, no obstante, este vídeo es un motivo para celebrar. Fue hace ya algún tiempo cuando el programa se grabó, sin embargo, ha sido ya en 2021 cuando Isabel Pantoja ha querido hacerse eco de este momento tan mágico tras el que a esta joven cantante le cambió la vida. Isabel no vive su mejor época y, aunque se desconoce la fecha en la que reaparecerá ante los medios, todo apunta a que lo hará por razones profesionales. Desde hace varias semanas muy pocas han sido las ocasiones en las que se ha pronunciado públicamente, una de ellas con SEMANA o bien en sus redes sociales, las cuales tan solo utiliza para promocionar su carrera como artista. En ellas no se ha pronunciado sobre cómo está o sobre el tenso momento familiar que está viviendo, lo que evidencia cuál es su postura en todo esto.