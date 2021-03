Hablamos con varios compañeros de ‘Operación Triunfo’ de Álex Casademunt, quienes están destrozados tras su muerte a los 39 años.

La muerte de Álex Casademunt ha sido completamente inesperada. El artista de 39 años nos ha dejado tras un accidente de tráfico en Mataró, una triste noticia después de la que todos los que le conocían le han hecho un bonito homenaje a través de las redes sociales. SEMANA se ha puesto en contacto con varios compañeros de ‘Operación Triunfo’ y a todos les cuenta hablar. Están sumidos en una tristeza inexplicable, prueba de ello que, según confirman a esta revista hay quien ha necesitado medicación después de un ataque de ansiedad. El duelo está siendo especialmente duro, son incapaces de recordarlo sin romper a llorar y así lo reflejan las reacciones por ejemplo de triunfitos como Verónica, Manu Tenorio o Rosa López, quienes tenían una bonita amistad con Álex.

Vídeo: Europa Press

De hecho, según ha comentado Verónica esta mañana en ‘Buenos días, Madrid’ fue hace tan solo unos días cuando ella se puso en contacto con él, lo que hace todavía más dolorosa su pérdida. Siempre le robaba una sonrisa y estaban muy unidos, por lo que está destrozada. Hasta tal punto que ha intervenido por videollamada llena de lágrimas, ya que ni ella ni muchos de sus compañeros se hacen a la idea todavía de este fortísimo varapalo. Cabe señalar que ya algunos de ellos han puesto rumbo Barcelona para poder despedirse de él, entre ellos David Bustamante, Chenoa o Natalia, quienes también han lamentado su pérdida en sus respectivos perfiles de Instagram. Bisbal, por su parte, se ha explicado ante las cámaras y sin casi poder articular palabra, ha expresado lo que supone su muerte.

Vídeo: Europa Press

El artista era muy querido en el mundo de la música y ahora estaba ilusionado con diferentes proyectos. Unido a su novia Judit y con una hija de tres años llamada Bruna, Álex Casademunt estaba haciendo frente a un bonito momento, sin embargo, su muerte ha truncado todos los planes que él y su entorno tenían pensados. Quien también está rota tras conocer su fallecimiento es Merche: está abatida y no se hace a la idea de su partida. Aunque Merche permanece ilocalizable, este medio ha hablado en exclusiva con su familia, quien nos confirma que la expareja de Álex Casademunt está rota de dolor. Sin poder reprimir las lágrimas, nos confirma que Merche está muy afectada tras su pérdida, pues su partida ha sido completamente inesperada. «Está muy mal, muy afectada», dicen a esta revista.

El que también ha tenido bonitas palabras hacia Álex Casademunt es Carlos Lozano, el que fuera presentador de ‘Operación triunfo’ durante su edición. Ha alabado su sentido del humor, su capacidad de trabajo así como lo que le ilusionaba la música, la que era, sin duda alguna, su verdadera pasión.

Álex Casademunt además del talento musical que le llevó a la fama, tenía una personalidad arrolladora y siempre demostró que no tenía pelos en la lengua. Aunque esto no siempre le ayudó, tanto su familia como sus amigos han agradecido en numerosas ocasiones que fuera alguien tan sincero y no tuviera dobleces. Ahora todos los suyos tratan de recuperarse y digerir su pérdida para hacer frente así a un momento de este calibre.