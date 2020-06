María Palacios también está pasando por un momento muy duro tras la muerte de Álex Lequio a los 27 años. Mantenía una relación muy cercana con el joven, a pesar de que no vivían juntos. La mujer de Alessandro Lequio no ha estado en algunos de los momentos claves de la enfermedad de Álex Lequio -ella no ha tenido que asistir a algunas de las citas médicas o de los tratamientos del joven, ya que era algo en lo que tenía que estar su padre-, pero lleva dos años sobrellevando el cáncer de Álex desde un discreto segundo plano.

Sin ir más lejos, durante la estancia de Alessandro Lequio y Ana Obregón en Barcelona para que Álex se sometiera a un nuevo tratamiento para superar la enfermedad (en principio iba a durar tres meses, pero murió antes de poder acabarlo), María Palacios se ha quedado en Madrid, desde donde ha hecho el seguimiento del estado de salud del joven, con el que mantenía una relación estupenda.

Durante estos dos años, María ha estado conviviendo día a día con el dolor de su marido y padre de Álex. «No es fácil convivir con una persona que está viendo cómo se apaga la luz de su hijo. Es muy doloroso», nos indica una persona cercana a María Palacios. La mujer de Alessandro ha estado ahí no solo pendiente del joven, también de su marido, que ha pasado peores años de su vida.

Ahora no solo sostiene la profunda pena que el fallecimiento de Álex ha generado en Lequio, sino que tiene que preocuparse por uno de sus hermanos, quien padece una enfermedad. María Palacio es sin duda el mejor apoyo de su marido en estos momentos tan delicados por los que pasa personalmente. Según se ha desvelado, su hermano lucha contra una enfermedad de la que se encuentra “bien y estable”, según señaló Natalia Palacios, su hermana.

Pues bien, María Palacios, desde un discreto segundo plano, sigue haciendo su vida junto a su hija después del duro golpe familiar que ha recibido. La muerte de Álex Lequio ha llenado de dolor a toda la familia, pero la vida sigue y María ha tenido que retomar su día a día por su hija Ginevra.

María Palacios sigue con su día a día tras el duro golpe

María Palacios se ha mantenido en un correcto y discreto segundo plano. Ha apoyado tanto a su pareja y padre de su hija Ginevra, Alessandro Lequio, como a la expareja de este, Ana Obregón. A lo largo de estos días hemos visto como Alessandro y María acudían en conjunto al domicilio de la actriz para pasar el duelo todo juntos y apoyarse los unos en los otros. Algo que no está siendo fácil debido a que la muerte de un hijo es una pérdida irreparable. A pesar de la discreción de María Palacios, rompió por fin su silencio y contó cómo se encuentran el presentador y la actriz tras la muerte de su hijo.

La mujer de Álex Lequio fue muy cauta a la hora de responder a los periodistas y a pesar de que aseguró que «prefiere no decir nada», confesó que «cualquier palabra se queda corta para explicar el dolor que siente la familia», decía. La mujer de Lequio se ha mostrado siempre muy respetuosa con los medios de comunicación y aunque no quiso dar más detalles, se podía escuchar en su voz lo complicado que está siendo todo esto para ellos.