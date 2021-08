Nuria Fergó se ha convertido en noticia después de que compartiera una foto en topless durante sus vacaciones e Instagram le haya censurado

Son muchos los rostros conocidos que en alguna ocasión se han encontrado con las censuras de Instagram. La última ha sido Nuria Fergó, quien ha compartido una foto en topless durante sus vacaciones de verano en la playa y la plataforma ha decidido censurarla y eliminarla. Algo que no ha sentado nada bien a la que fuera concursante de ‘Operación Triunfo‘, que ha vuelto a compartir la fotografía en su perfil y además ha denunciado la acción que habría hecho la plataforma de Instagram.

Esta es la foto de Nuria Fergó que Instagram le ha censurado

«Querido @instagram me eliminas esta imagen porque muestro mi felicidad en vacaciones. ¡No entiendo nada! Lo digo porque mostrar, mostrar, no muestro nada. Vamos a ver cuánto dura esta vez«, ha escrito la andaluza junto a la publicación en la que se puede ver la foto que habría censurada la plataforma de fotografía. En la mencionada imagen aparece la artista posando en la playa en topless pero posando de lado pero con el brazo estratégicamente colocado para que no se vea nada del pecho. A pesar de esto, Instagram decidió censurar la bonita foto de Nuria durante sus vacaciones.

Visto que la plataforma eliminó su foto, Nuria Fergó decidió volver a compartirle y de momento sigue presente en su muro de publicaciones. Además, ha recibido mucho el apoyo de sus compañeros de profesión y amigos. «Pues debe ser que a alguien sí le molesta tu felicidad y ha denunciado …. Igual el que lo ha hecho no ha tenido vacaciones este año!!! De traca!!!», le escribía Aurora Carbonell.» Eso es porque más de uno y una envidiosa ha denunciado. Tú insiste!! Preciosa foto😍», «Estás guapísima, que censuren otras cosas y no una foto dónde no se ve nada malo, solo lo guapa que eres y el tipazo que tienes 🥰😘😘» o «La belleza no debería ser censurada 😍🔥🔥🙌🙌🙌» son algunos de los comentarios que ha recibido la artista en su fotografía.

La normativa de la plataforma social, al detalle

Como hemos dicho al comienzo de esta noticia, no es la primera famosa que sufre la censura de Instagram. Pero, ¿cuál es la norma de la plataforma para que elimine estas fotografías? ¿qué se puede mostrar y qué no en tus publicaciones? Investigamos y os contamos todo. Según la normativa de Instagram aseguran que aunque son consciente de que «quizá algunas personas quieran compartir imágenes de desnudos de carácter artístico o creativo; sin embargo, por diversos motivos, no permitimos que se publiquen desnudos en Instagram. Esta restricción se aplica a fotos, vídeos y determinado contenido digital que muestren actos sexuales, genitales y primeros planos de nalgas totalmente al descubierto», asegura la normativa.

Y añade que «también afecta a algunas fotos de pezones femeninos al descubierto, aunque estas fotos se permiten en el contexto de la lactancia, un parto o los momentos posteriores, situaciones relacionadas con la salud (por ejemplo, después de una mastectomía, para concienciar sobre el cáncer de mama o en relación con cirugías de confirmación de sexo) o como acto de protesta. También se aceptan desnudos en fotos de cuadros y esculturas».