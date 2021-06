Toñi Moreno ha recibido la primera dosis de la vacuna, tal y como ella misma ha compartido. La presentadora está muy feliz de dar este paso.

Cada vez son más los españoles que comienzan a inmunizarse contra el coronavirus. Uno de los últimos rostros conocidos que lo hacen es Toñi Moreno. La presentadora ha acudido a un pabellón de fútbol, donde están procediendo a la vacunación masiva, para ponerse la vacuna contra el coronavirus. Además, ha mostrado su gran felicidad por dar este paso que supone que cada vez estamos más cerca de la normalidad y de vencer a este virus. La gaditana ha compartido el momento con sus más de 760.000 seguidores, que se han convertido en testigos de este feliz instante para ella.

Toñi Moreno comparte el momento de ponerse la vacuna con sus seguidores

Siguiendo los pasos de muchos famosos (y anónimos), la gaditana también ha querido hacer público el momento de luchar contra el coronavirus. «¡¡¡Qué feliz estoy!!!», ha escrito la presentadora junto a una batería de imágenes en las que aparece en las instalaciones del pabellón de fútbol donde se ha puesto la vacuna. La primera de ellas, a través de un Story, ha sido instantes antes de la inoculación y otras dos fotos más en una misma publicación: una en el momento en el que la enfermera le pone la inyección y la segunda demostrando la felicidad que tiene por haberse vacunado. Siguiendo el orden de vacunación, Toñi Moreno ha acudido cuando le tocaba. Hay que recordar que en gran parte del país, ahora mismo se están inoculando a las edades comprendidas entre los 40 y los 49 años. Un instante que ha supuesto una gran felicidad para ella.

Precisamente el pasado 7 de junio, la presentadora cumplía 48 años. Además, lo hacía atravesando un bache de salud, ya que sorprendía en silla de ruedas tras sufrir una caída. «Hoy caen 48 años y no sé cómo han pasado tan rápido. Y aquí me tenéis , con la “pata” tiesa después de un fallo de cálculo con unas escaleras que no debían de estar ahí 😂😂😂😂. Una semana de reposo y lista. El mejor regalo de cumpleaños es que ya tengo fecha para vacunarme. #felizcumplemamadelola», escribía por aquel entonces. Un regalo que ya ha podido materializar.

Así va el ritmo de vacunación en España: todos los datos

Desde que comenzó la campaña y a día de jueves 17 de junio, más de 22 millones de españoles tienen al menos una dosis, lo que supone casi la mitad de la población. Concretamente un 47 %. Mientras que cerca de 14 millones tienen la pauta completa de vacunación (un 29 % de la población está totalmente vacunada). Estos datos suponen una tranquilidad para los españoles. De hecho, se prevé que al finalizar el verano, al menos un 70% tengan al menos una dosis. Con la vacunación a velocidad crucero, ya se plantea el Gobierno y las Comunidades Autónomas eliminar la mascarilla al aire libre y cuando se cumpla la distancia de seguridad y no haya aglomeraciones. Esto se traduce en que, poco a poco, vamos retomando la normalidad de nuestras vidas.