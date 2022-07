Toñi Moreno ya no se esconde, aunque en cierto modo nunca ha tenido la necesidad de hacerlo. La presentadora ha querido mostrarse más cercana si cabe con su público y ha dejado que sean sus fieles seguidores quienes le pregunten aquellos que les interesa sobre su vida, sin poner filtros o límites a sus cuestiones. La andaluza se ha propuesto responder a todo con total sinceridad y parece que ha cumplido con creces, pues ha tratado temas que antes prefería dejar aparcados a un lado, como es su homosexualidad, la cual prefería no dar mayor importancia al entender que no la define como persona, sino que tan solo es una característica más que tan solo a ella le incumbe. Sin embargo, no ha tenido reparo alguno en hablar con naturalidad de esta parcela de su vida, denunciando además que con ella no se hicieron del todo las cosas bien.

Vídeo: Instagram

La presentadora ha publicado un vídeo en sus redes sociales en las que responde a las cuestiones que sus fans le han realizado. Toñi Moreno responde con naturalidad y reconoce que es importante que uno mismo se acepte tal cual es, aunque entiende que es complicado a veces llegar a este equilibrio personal. También, sobre esto, en relación a cómo su amiga María del Monte había aprovechado el Día del Orgullo LGTBI para reconocer su homosexualidad y presentar de forma oficial a su novia al mundo, Toñi Moreno quiere apuntillar que a ella no se le dio la oportunidad de salir del armario, pues se le adelantaron sin su consentimiento: “Yo soy una persona que nunca ha salido del armario. Me han echado a patadas”, decía a modo de queja pero con su característico sentido del humor.

Toñi Moreno no siempre lo ha tenido fácil por su condición sexual y en su etapa escolar lo pasó especialmente mal al estar escolarizada en un colegio de monjas que criminalizaban aquello que se salía de su estricta norma. Así, la presentadora recuerda cómo las monjas en el colegio le decían que era pecado sentirse atraído por una persona del mismo sexo. Algo que sabe a la perfección que no es cierto, que es tan solo una opinión arcaica, pero que le ha afectado mucho a lo largo de su vida, a modo de contradicción grabada a fuego en su alma: “Eso lo tenía a hierro hasta hace un cuarto de hora, tengo 46 años”, explicaba.

Son muchas las cuestiones que se le han preguntado a Toñi Moreno. Además de hablar de nuevos proyectos dentro y fuera de la televisión, preguntas sobre su familia o sobre su pasado, lo que más parece que interesa a sus seguidores son aquellas cuestiones sobre el estado de su corazón. Todos quieren saber si Toñi Moreno está enamorada y si comparte sus días con un nuevo amor, a lo que ella responde lo más sincera posible, reconociendo que en estos momentos no tiene a una persona a ese nivel en su vida, pero que no se cierre a que aparezca su media naranja, a la que se entregaría de lleno a vivir la aventura del enamoramiento. Pero, mientras eso llega, tiene muchos motivos para sonreírle a la vida, como su hija Lola.