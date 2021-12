Toñi Moreno ha desvelado que tiene coronavirus justo un día antes de Nochebuena. En plena sexta ola y con un sinfín de famosos que están contagiándose antes de las fiestas, la de Sanlúcar de Barrameda ha explicado que se había sometido a varias pruebas que certificaran si tenía covid, tal y como ella pensaba, sin embargo, no ha sido fácil que el diagnóstico diera la cara. «Llevaba con síntomas varios días y después de una PCR y cuatro antígenos seguidos dándome negativo… Me hacen un antígeno en Madrid y soy positiva. Me vuelvo a casa en ambulancia para no contagiar a nadie y confinarme. Me encuentro bien. Es como una gripe un poco más fuerte», ha escrito junto a un vídeo en el que aparece en una ambulancia dirección Cádiz.

Una de sus mayores preocupaciones es su hija. Angustiada por la situación de la pequeña, Toñi Moreno ha asegurado que tiene absolutamente todo controlado y que ya tiene con quien dejar a Lola durante su confinamiento, algo que le tranquiliza enormemente. «A la niña la he mandado con mis hermanas y mi madre. Está feliz con su primo», ha añadido. De momento, lo que está previsto es que Toñi Moreno pase parte de las fiestas confinada en su casa y sin compañía para evitar nuevos contagios. La comunicadora está muy concienciada y una vez más demostrará la responsabilidad que le caracteriza.

Será este fin de semana cuando podremos disfrutar de la compañía de Toñi Moreno en casa. Eso sí, será por televisión y en diferido, ya que se ha sentado con Bertín Osborne, programa en el que el artista se abrirá en canal y recibirá grandes sorpresas. Se emitirá en Navidad y en él podremos ver al cantante muy emocionado, pues será sorprendido por Fabiola, por sus hijos y por la propia Toñi, quien una vez más hará gala de su humor. Hablarán sobre su papel como padre, como marido y como abuelo, siendo este año cuando se ha confirmado que Claudia Osborne se convertirá en mamá por primera vez el próximo 2022.

