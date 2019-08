Toñi Moreno conquista a todos con su foto sin maquillaje

Cada vez son más las famosas que se atreven a mostrarse al natural en las redes sociales, ese lugar donde a menudo se trata de mostrar la mejor cara y, por qué no decirlo, hacer gala de esa perfección que pocas veces es tal. Toñi Moreno es una de las que siempre ha apostado por la espontaneidad, por mostrarse como es y ahora lo ha vuelto a dejar claro.

La preciosa foto de Toñi Moreno compartiendo un momento con su sobrino

La presentadora ha subido un selfie a su cuenta de Instagram en la que no utilizan ni una gota de maquillaje: «Sin maquillaje, sin filtro, con todos mis defectos… sin necesidad de vender algo que no soy. Este verano está siendo diferente, pero estoy aprendiendo a tener paciencia … virtud que nunca cultivé, y he pasado una semana junto a mi madre que ha sido un regalo», escribía.

La fotografía se ha llenado de comentarios elogiando su actitud ante la vida. Algunos de ellos muy famosos, como el de Omar Montes: «Preciosa !!! No te hace falta maquillaje ni performance» o el de Tamara Gorro: «Te espera lo mejor del mundo, cariño ❤️❤️❤️». Bibiana Fernández, Pastora Soler o Nagore Robles han sido otros rostros conocidos que han aplaudido públicamente la imagen de Toñi Moreno.

Lo cierto es que la andaluza está viviendo un año especial, marcado por la feliz noticia de su embarazo. Se encuentra en cuarto mes de gestación y está deseando verle la carita a su hija, Lola, que llegará para cambiar su vida después de mucho tiempo queriendo ser madre. Durante todo este tiempo está aprovechando para pasar tiempo en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y refugiarse con la compañía de su madre o de amigas como Mariló Montero o Rosana.

Toñi Moreno no está teniendo vacaciones ya que presenta de lunes a viernes ‘HYMYV’, así que solo tiene libres los fines de semana, pequeños resquicios para escapar y desconectar. Dentro de unas semanas comenzará con un nuevo proyecto, esta vez en Telemadrid. Se tratará de ‘Aquellos maravillosos años’, un programa de análisis y debate sobre los principales acontecimientos políticos, sociales, económicos de hace décadas.