Esta semana Toni Cantó acudió a la presentación del film ‘100 días con la tata’ de Miguel Ángel Muñoz. No lo hizo solo, sino con la compañía de una misteriosa y llamativa rubia que ha resultado ser su pareja. El actor y político tiene nueva novia, pero ¿quién es ella? Se trata de Lorena Hernández, una chica aparentemente algo tímida que llamó la atención de los presentes a este evento que sirvió para presentarla en sociedad. Agarrándose por la cintura y sin mascarilla, ambos mostraron la sonrisa que tienen en su rostro desde que están juntos. Ella apostó por look invernal, que destacaba por un abrigo color camel y unas botas altas y él por un outfit muy sport y unos vaqueros. Esta rubia de ojos azules llega tres años después de que el intérprete rompiera con Lourdes Verger, con la que tuvo una relación de aproximadamente tres años.

La presentación ha tenido lugar con gran naturalidad, ya que sin previo aviso y sin grandes aspavientos, Toni Cantó posó junto a su chica, una joven desconocida para los medios de comunicación. El político no quiso perder la oportunidad y se llevó a esta rubia tan bella que le mantiene ilusionado, tal y como demuestran las imágenes que te ofrecemos en este artículo. Eso sí, hay algo que no ha hecho y es posar con ella en sus redes sociales. Hasta ahora Toni Cantó había preferido no dar detalles de la mujer que le acompañaba en el plano sentimental, tampoco hacerse un selfie o dejar pistas de esta historia de amor. De Lorena se conocen muy pocos datos, de momento, tan solo su nombre y su estado sentimental.

Ahora ocupa un puesto como Director de la Oficina del Español en la Comunidad de Madrid y a su espalda tiene un amplio currículum amoroso. Padre de tres hijos con diferentes mujeres, Toni Cantó ha sido muchas veces tildado de rompecorazones. Cabe señalar que de su relación con Eva Cobo tuvo una niña llamada Carlota, que falleció en un accidente de tráfico cuando tan solo tenía 18 años por culpa de un kamikaze. Este suceso marcó su vida para siempre y ambos se unieron, aunque fuera en aquel momento, para superar la pérdida de alguien tan especial para ellos. Desde entonces, ya nada ha vuelto a ser igual para este valenciano de 56 años. En este instante, está feliz tanto en el amor como en el plano laboral, por lo que todo apunta a que empezará el 2022 con el pie derecho.

Toni está acostumbrado a copar titulares por motivos bien distintos. El pasado año se convirtió en vigilante de la playa por un día, de hecho, salvó la vida a varias jóvenes en Oropesa del Mar (Castellón), donde aplaudieron su valentía. En otra ocasión, justo un año antes, fue denunciado por tener 40 tortugas en su casa de Torrelodones (Madrid), aunque su círculo mantuvo que estos animales estaban en perfectas condiciones. «Se comunica al Seprona por considerar que pueda estarse realizando una actividad ilícita de tráfico de animales y cría ilegal, incardinada en los delitos contra la flora y la fauna, toda vez que infracciones administrativas en materia de especies silvestres y de contrabando», señaló la denuncia publicada por ‘La Razón’ en aquel momento.