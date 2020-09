El político Toni Cantó no se lo pensó dos veces y corrió a salvar a tres bañistas que estaban en apuros en la playa de Oropesa del Mar, en Castellón.

El sábado 29 de agosto en Oropesa (Castellón) la bandera roja impedía darse un chapuzón en sus playas. El día era gris y las olas cada vez golpeaban con más fuerza, pero había quien se refrescaba tan solo en la orilla. Fue el caso de tres jóvenes, sin embargo, jamás hubieran pensado que pocos instantes después estarían a punto de ahogarse. Mucho menos que quien lo evitaría sería Toni Cantó, actual líder de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana. Pero así fue y las redes sociales han sido testigo de ello, pues las protagonistas de esta historia compartieron la instantánea junto a su vigilante de la playa y, por ende, héroe.

👏🏼 VALENTÍA y HUMANIDAD es lo que define a @Tonicanto1.

Hay personas que, ante una situación de peligro, no se lo piensan dos veces, y se lanzan a salvar vidas y eso es lo que este fin de semana hizo este gran político de @CiudadanosCs 🏊‍♂️ pic.twitter.com/Thw9QukyF5 — Sonia Reina Sánchez 🖤🇪🇦 (@ReinaSonia) September 1, 2020

Empecemos por el principio. Toni Cantó inició su jornada playera con la única intención de disfrutar del surf, pero mientras lo realizaba vio cómo varias chicas tenían problemas para salir del mar. Entonces, no se lo dudó y las socorrió para evitar una desgracia mayor. El propio Toni se ha pronunciado sobre lo sucedido: «Conozco bien ese espigón y sabía que el chico de Cruz Roja descalzo no podría sacar a las chicas. No me lo pensé y me lancé, porque llevo desde mi infancia pescando en ese espigón. Sé que es muy peligroso con olas y que, sin el calzado adecuado, era complicado sacar a las chicas. Al final pudimos ir sacándolas una a una y todo se quedó en un susto«, ha dicho a ‘Nius’. Y es que antes de que el también actor corriera a salvarlas, trataron de avisar al socorrista, quien se zambulló en el mar, aunque descalzo.

Un gesto que no solo aplaudieron los bañistas de la playa de Oropesa, también los usuarios de redes sociales y algunos compañeros de partido de Toni Cantó. De hecho, hay quien se ha apresurado a ovacionar este acto tan heroico. Todos recalcan la valentía que demostró el político este día que ni estas jóvenes ni sus familiares serán capaces de olvidar jamás. «¡Qué grande eres!», ha escrito Félix Álvarez, portavoz del Grupo Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria. Al igual que su compañera de partido Sonia Reina, que ha comentado junto a la citada fotografía: «Hay personas que, ante una situación de peligro, no se lo piensan dos veces, y se lanzan a salvar vidas«.

Afortunadamente, esta historia ha tenido un final feliz y no se ha tenido que lamentar ningún herido ni nada parecido. A pesar de que en un principio no se percataron de quien era este hombre al que siempre estarán agradecidas e incluso sobre el que creyeron «ser un padre cualquiera» que ese día había ido a la playa junto a su familia, poco después supieron de su identidad y no lo dudaron. Una vez respuestas del susto y el miedo que les había provocado no poder salir por ellas mismas del agua, estas jóvenes inmortalizaron esta escena por la que Toni Cantó ha vuelto a ser noticia.

Aunque Toni ha tratado de no darle ninguna importancia a lo sucedido, lo cierto es que el político sufrió algunos cortes después de salvar a estas chicas que, por culpa del fuerte oleaje, chocaban contra las rocas cuando intentaban salir del agua. Por ello, tuvo que recibir asistencia, heridas que, a buen seguro, él tampoco podrá olvidar jamás. Ser veraneante y un asiduo a la zona de Playetas evitó que se tuviera que lamentar un suceso irreparable. Cabe señalar que, según el testimonio aportado por las protagonistas, el resto de bañistas, quizás asustados por la circunstancia, no se atrevieron a socorrerlas y fue únicamente Toni que, con la ayuda del vigilante, salvaron a las jóvenes.

Esta historia ha sido una de las más comentadas del día y así lo demuestra que el político se haya convertido incluso en Trending Topic en España en Twitter. Son muchos los que se están haciendo eco de su hazaña, tanto es así que Toni ha querido agradecerlo públicamente y ha llegado a aportar más datos sobre lo que pudo ser una tragedia. «Gracias por tus palabras. La verdad es que fue un momento de muchos nervios, pero por suerte todo salió bien», ha dicho con mucha humildad. Desde ahora no solo es miembro del partido político y actor, también un ídolo para muchos vecinos y ciudadanos.

Aunque son muchos los comentarios que resumen el sentir general en las redes, hay algunos que han causado gran furor. «El verdadero valor de las personas se mide en situaciones inesperadas», escriben. Noticia similar a la que se ha dado en el país vecino, Portugal. Allí el presidente del país, Marcelo Rebelo de Souza, ha salvado a dos bañistas en la playa de Alvor, en el Algarve portugués.