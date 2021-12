Tom Brusse está enamorado de nuevo. El que fuera concursante de la segunda edición de ‘La isla de las tentaciones’ ha empezado a salir con una chica con la que está muy ilusionado. Tras haber protagonizado sendas relaciones amorosas con Melyssa Pinto y con Sandra Pica, el francés acaba de confirmar su idilio con Sarah López, una influencer francesa tan atractiva como con tirón en Instagram, donde la siguen un millón y medio de usuarios.

“Estoy enamorado, pero es confidencial”, confiesa Tom. De momento, no se ha aventurado a dar demasiados datos de su nueva pareja. A día de hoy se mantiene prudente y no ha publicado ninguna foto de ella. La joven tampoco ha mostrado imágenes del tentador con más gancho… Y, ¿quién es Sarah López? Es lo que los admiradores del galo se preguntan. Pues bien. Aunque en España es una verdadera desconocida, en su país natal triunfa como instagrammer. Afincada en Dubai, es también una empresaria de éxito. Tiene su propia línea de cosméticos, que lleva su nombre: Sarah López Cosmetics.

“Es catalana como Melyssa y Sandra. Tengo un problema con las catalanas, parece”. Con estas palabras, el concursante de Telecinco detalla cómo surgió esta nueva relación, que comenzó hace apenas tres meses. Se conocieron durante su paso por ’10 couples parfaits’, un reality que se estrenará en la televisión francesa el próximo mes de enero. “No nos acostamos en el reality, yo no hago esas cosas. Estuve viéndola hace unas semanas en Dubái”, aclara.

«Ella es bastante conocida en España, al nivel de Isabel Pantoja»

Y aunque se trata de un idilio marcado por la distancia, Tom Brusse está encantado de la vida. Podría decirse incluso que le fascina la faceta de su chica como personaje conocido: “Ella vive en Dubái, gana muy bien en su vida con las redes sociales y es bastante conocida en Francia, al nivel de Isabel Pantoja”, señala. Tan contento está con su chica que no ha dudado en alabar sus atributos físicos. “Sus fotos no tienen Photoshop. Es natural. No necesita filtros. Eso sí, tiene un toc. Cada vez que le voy a hacer una foto, levanta la mano», dice.

La fama que alcanzó Tom Brusse tras participar en ‘La isla de las tentaciones’ lo ha llevado a formar parte de otros destacados concursos de Mediaset, como la última edición de ‘La casa fuerte’ o ‘Supervivientes‘. Su proyecto más reciente ha sido para un formato de la televisión en el país vecino. «Es una nueva experiencia» que aún no ha visto la luz pero gracias a la cual ha cobrado una suculenta cifra.