Cuando cuenta con más de 231.000 seguidores en las redes, Marta López sigue sin entender ciertas cosas que lee en las redes sociales. Ella misma comparte qué le perturba.

Algo más de un año hace que Marta López es personaje público. La joven empezaba a salir con Kiko Matamoros y esto hacía que el número de sus seguidores en las redes sociales aumentara de manera exponencial. Esto es algo que sigue ocurriendo a día de hoy. Además, Marta es una de las ‘influencers’ más activas en estas plataformas, donde no para de contar su día a día.

A pesar de que la modelo ya tiene mucha experiencia como ‘influencer’, parece que no se termina de acostumbrar a ciertas cosas que aún sigue viendo en las redes sociales. Cuenta con más de 231.000 seguidores, lo que no solo implica tener ciertos beneficios, como ser imagen de algunas marcas. Esto también hace que tenga un séquito de ‘haters’ que analizan y critican cada uno de sus pasos.

Este es el motivo que le lleva a preguntarse por qué hay personas que de repente la siguen como fan y después, de un día para otro, cambian y empiezan a criticarla. «Me perturba la gente que es tu fan y luego se vuelve hater o va alternando. Sin razón aparente», dice junto a una instantánea en la que aparece con cara de duda.

Marta López sigue sin entender ciertas cosas en las redes

Marta López es consciente de que es una de las personas más criticadas en las redes sociales, pero es algo con lo que ha aprendido a vivir. Sin embargo, no entiende las actitudes o mensajes cambiantes de ciertos seguidores. Parece que algunos le muestran en un momento dado ser fans incondicionales, pero de repente, cambian su parecer y la atacan sin venir a cuento. Esto es lo que no entiende la modelo.

La pareja de Kiko Matamoros ya ha aceptado las críticas que le hacen sobre la diferencia de edad que tiene con el colaborador de ‘Sálvame’. Hace apenas unas horas abría su corazón con sus seguidores y les hacía saber que era consciente de lo que suponía estar con una persona mucho más mayor que ella.

«Esto es una cosa que nadie se pregunta… cuando la gente me insulta… no creo que a la gente le importe mucho mis sentimientos. Estoy con una persona que me saca 40 años y sé que tiene fecha de caducidad. Es una putada. Tú estás con una persona porque quieres que sea para toda la vida. Al menos así es como yo concibo una relación, porque sino para eso estás sola, que no tienes que darle explicaciones a nadie y estás muy a gusto», comentaba entre lágrimas.

Abría su corazón para hablar de la diferencia de edad con Kiko

Hablar de este tema es algo que le hace emocionarse y no duda en mostrarlo: «Es muy triste, porque ojalá pudiera estar toda la vida con él. Pero no va a ser así y lo pienso y me entran ganas de llorar. No va a ser así. Cuando digo que la edad es un número no lo digo en vano, al final tú te enamoras de la persona, sea hombre, mujer, transexual, mayor, joven, alto, bajo, caucásico, asiático», continuaba diciendo en sus redes sociales.

40 años es la diferencia de edad que hay entre ambos, y aunque Marta López trata de no pensar mucho en esto, es inevitable que de vez en cuando le venga a la cabeza: «En mi caso sé que es una persona que no va a estar toda la vida en mi vida y eso es muy duro. Es duro pensar que dentro de 20 años o 30 a lo mejor no voy a estar con esa persona, lo más seguro».

Aprovechó la ocasión para mandar otro mensajito a sus ‘haters’

Y aprovecha la ocasión para mandar un mensajito a las personas que dedican tiempo a criticarla: «Las personas que me critican, me da tan igual. Yo solo quiero disfrutar todo el tiempo de la persona con la que estoy. Y ojalá sea por muchísimo tiempo. Ojalá me viera toda mi vida con él, pero no voy a poder».