Cuando saltaron los rumores de que Alma Cortés Bollo, la hija de Raquel Bollo, estaba embarazada de su primer hijo tardaron mucho en confirmar la noticia. Ahora, la joven no puede dejar de presumir de barriguita, fruto de su embarazo con su novio Juan José. De hecho, antes de dar a luz a su primer bebé, la joven ha decidido hacerse una sesión fotográfica para inmortalizar este dulce momento que está viviendo.

La hija de Raquel Bollo se encuentra en la recta final de embarazo y nos ha ido contando paso a paso cómo ha vivido estos meses en los que ha experimentado diferentes cambios físicos y hormonales debido a su embarazo. Alma está esperando una hija a la que han decidido llamar Jimena. Ellos mismos los confesaron en la baby shower que los amigos y familiares prepararon a Alma.

La hija de Raquel Bollo ha ido desvelando todos los detalles de su embarazo

Lo cierto es que Alma no ha se ha cogido vacaciones de Navidad y ha seguido compartiendo con todos sus seguidores todos los detalles de la recta final de embarazo a través de su canal de MTMAD. «Hace ya mucho tiempo que os conté que estaba embarazada, una noticia que todos estabais esperando. He hablado sobre mi embarazo, sobre mis primeros malos síntomas, también os he enseñado la baby shower, que fue muy emotiva. Es una de las cosas que he vivido hasta ahora. Encantada de compartir todo con vosotros», ha explicado la hija de Raquel Bollo.

«Por ahora el embarazo lo estoy llevando bastante bien, no estoy teniendo ningún problema tipo náuseas, vómitos, fatiga… Antes lo llevaba mejor, ahora se me está haciendo más pesado. Me noto las manos muy hinchadas, me cuesta mucho trabajo hacerlo todo y me siento frustrada», nos dijo la pasada semana. Ahora, comparte con todos nosotros la sesión fotográfica más especial que se ha hecho.