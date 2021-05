«Gracias por tanto, por no soltarme de la mano y guiarme por ese camino desconocido», escribía Tamara Gorro para felicitar a su progenitora.

Como todos los años, este primer domingo de mayo, las redes sociales de nuestros rostros más populares se han llenado de tiernas y emotivas imágenes y felicitaciones por el Día de la Madre. Una fecha más que señalada en nuestro calendario y que debido a la situación de emergencia sanitaria está provocando que los famosos valoren más aún si cabe este día. Así, hemos podido ver la profunda reflexión de David Bisbal al felicitar a Rosanna Zanneti a la vez que a su madre, así como el recuerdo de Víctor Sandoval a su progenitora en el día en el que también se cumple el primer aniversario de su fallecimiento, así como aquellas mamás primerizas que celebran hoy este día tan especial.

A las pocas horas de que llegara uno de los días más esperados del año, las redes sociales se han llenado de emotivas fotos y felicitaciones. Así, David Bisbal era uno de los primeros en publicar varias imágenes inéditas de su mujer, Rosanna Zanetti, junto a sus dos pequeños, así como una instantánea con sus padres. Junto a ellas, lanzaba una sentida reflexión en la que remarcaba la importancia de estar con la familia. «Y en el día de las madres me quedo mirando esta foto de mis padres y me encanta, ¿qué sentirán ellos con los hijos de sus hijos?«, escribía.

Por su parte, Malú, que celebra por primera vez el día de la Madre después de haberle dado la bienvenida a la pequeña Lucía hace unos meses, rescataba una antigua imagen de su progenitora y le dedicaba unas bonitas y sentidas palabras a la mujer que le dio la vida. «Siempre estás ahí, siempre puedo contar contigo para lo que sea… Reírnos, llorar o simplemente estar… De ti he aprendido valores que me han resultado importantísimos y sobre todo nos has dado amor infinito durante toda nuestra vida… Ahora me toca a mi… y ojalá sepa darle a mi hija todo lo que tú nos diste y nos sigues dando cada día. Te quiero mamá», aseveraba.

De la misma forma, como viene caracterizándola en los últimos meses, Karina ha compartido un divertido vídeo felicitándole el Día de la Madre a todas las mamás y, especialmente, a las abuelas, quien cumplen un papel fundamental en todas las familias. «Feliz Día de la Madre, un día precioso sobre todo para mi porque un día como este nació mi hija Rocío, que cumplas muchos años más, muchísimas felicidades a todas las mamás y a todas las abuelas porque son madres doblemente«, decía la cantante.

El recuerdo a las que ya no están

Es un día especialmente difícil para todas aquellas personas que no pueden estar junto a su madre en esta fecha tan señalada. Así lo hacía ver Víctor Sandoval, quien con una imagen en la que aparecía besando a su progenitora no dudaba en explicar lo mucho que la echaba en falta. «2 mayo, hoy hace un año que te fuiste a otra dimensión. Públicamente solo decirte Feliz dia de la Madre… mi corazón dice el resto… y eso solo lo recibes tú. Te quiero tanto … y te necesito tanto», decía.

Al igual que su compañero de ‘Sálvame’, Paz Padilla, a través de un emotivo vídeo en el que aparecía con los ojos vidriosos, ha compartido un importante mensaje insistiendo en que a pesar de no tener a su madre con ella físicamente, la sigue sintiendo. «Sé que mi madre está cerca, me oye, no quiero estar triste… Es una fecha en el calendario que te marca. Para mí todos los días es el Día de la Madre, me sigue dando cariño, sigo sintiendo su cariño. A todas las que estáis como yo que no podemos felicitar físicamente a nuestras madres que lo hagamos con nuestro corazón. Ellos están ahí y nos oyen… ¡Qué bonito haber tenido ese amor tan puro que te llena el deposito de energía», afirmaba.