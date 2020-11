La mujer de Fonsi Nieto ha compartido una imagen que demuestra cómo están siendo sus días como madre primeriza y desvela el apodo que ha puesto a su hijo Hugo.

Marta Castro y Fonsi Nieto están disfrutando al máximo los primeros días de vida de su hijo Hugo. El matrimonio daba la bienvenida al pequeño el pasado 29 de octubre y todos estos días en casa están siendo para adaptarse a la nueva situación. Hace apenas unas horas, la pareja del expiloto de motociclismo compartió en sus Stories -no es muy habitual en ella- el ratito tan tierno que ha pasado con su hijo mientras lo mecía en sus brazos.

Además, en la imagen tan bonita que ha dejado ver, Marta Castro ha querido desvelar el apodo que le ha puesto al bebé. «Mi monito», escribía ella junto a un emoticono de un mono. Esta forma de llamarlo la ha querido compartir con sus seguidores. Están siendo unos días de cambio pero de descubrir cómo se puede querer tanto a una persona tan pequeñita.

Marta Castro ha desvelado el apodo que le ha puesto a su hijo

A pesar de que la joven dio a luz el pasado 29 de octubre, no fue hasta el pasado viernes cuando la pareja compartió la gran noticia con sus seguidores de manera simultánea en sus respectivos perfiles de redes sociales. Lo han hecho con la misma imagen en las que aparecen las manos del recién nacido junto a un muñeco de peluche.

Los padres eligieron la misma imagen para presentar a Hugo a sus seguidores, pero no coincidieron en el mensaje que escribieron para compartir la noticia. Con la llegada de este bebé a sus vidas, Marta Castro y Fonsi Nieto ponen el broche de oro a su relación de hace más de tres años.

«Bienvenido al mundo, Hugo. Os presento al nuevo miembro de nuestra familia, el 29/10/20 a las 04:10 llegó a nuestras vidas para llenarnos de amor, hemos estado una semana un poco desconectados centrados en nosotros y en nuestro bebé. Gracias @fonsinieto10 por el regalo mas maravilloso que me podías hacer», escribía una orgullosa mamá una semana después de dar a luz a su primer hijo. Por su parte, el ex piloto escribía lo siguiente: «Nacer en tiempos de COVID es estar destinado a convertirse en leyenda, Hugo ya está en nuestras vidas en el año más difícil, me da mucha rabia que mi padre y mi abuela no hayan podido conocerle, gracias @martacastro84 por el mejor regalo del mundo… estoy muy orgulloso de ti ❤️».

La imagen con la que presentaron a Hugo

Fonsi Nieto no ha podido evitar recordar a su padre, Alfonso González, que falleció este mes de abril. Una muerte que se produciría apenas una semana después de que su abuela paterna, Teresa Roldán, perdiera la vida a los 102 años. El DJ se enfrentaba a su año más difícil, pero ha encontrado una alegría en la llegada de su segundo hijo. Hay que recordar que Fonsi ya es padre del único hijo que tiene Alba Carrillo de su anterior relación.

Las palabras de Alba Carrillo

«Enhorabuena a los dos», afirmaba la colaboradora, madre del primer hijo de Fonsi, de 9 años. Y recordaba que su pequeño Lucas ya es el hermano mayor. No solo eso, le calificaba como el «más orgulloso del mundo ❤️». Además, se rendía a la imagen que había elegido el expiloto para presentar al bebé junto a un peluche, posiblemente un regalo de su hermano: «Con el monito LoLo😍». Desde que el matrimonio anunciara la buena nueva, la exconcursante de ‘GH VIP 7’ ya había confesado que Lucas estaba muy ilusionado con la llegada de un nuevo miembro a la familia.

Tres años después de su boda

Un bebé que llega tras tres años de feliz matrimonio. La pareja se dio el «sí, quiero» el 30 de abril de 2017 en Ibiza ante alrededor de 500 invitados, entre familiares y amigos. Entre ellos, muchos rostros conocidos. Desde entonces siempre han señalado que sus planes pasaban por aumentar la familia. El pasado 28 de abril anunciaban la feliz noticia: «OLE OLE VAMOS A SER PAPIS!!! como es la vida… siempre que pasa algo malo luego viene algo bueno!!! Estamos súper felices y lo queríamos compartir con todos vosotros, me da mucha pena que mi padre y mi abuela no puedan conocer a nuestro futuro bebé pero desde ahí arriba nos cuidarán mucho ❤️».