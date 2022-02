Ante la situación actual con su madre, Rocío Flores está «al límite» y ya no puede más. «Para mí lo de ayer no cambia nada. La parte positiva es que si al final se logra dejarme respirar…esa es la parte positiva», ha añadido mientras se secaba las lágrimas. «Estoy cansada de llorar, me veo sometida a una presión que he tocado fondo», ha confesado.