He tenido una suerte enorme de convivir con Eduardo, un hombre súper generoso, inteligente y amante de la familia. Yo iba a darme la quimioterapia con una sonrisa y con alegría. En el hospital no entendían cómo podía llegar así, pero es que yo no me podía permitir lo contrario. Eduardo estaba muy enfermo de una cosa de pulmón bastante grave y no me podía permitir el lujo de estar mal. En cierta manera me ayudó a no dramatizar nada, pero lo pasé mal en muchos momentos que me encontraba mal. Fueron cuatro años terroríficos, en los que también mi madre enfermó, pero mira, soy feliz por-que me he dedicado a ellos, los he cuidado.