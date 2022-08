Lleva mucho tiempo sin pareja, pero Terelu Campos no ha dejado de imaginar cómo sería su vida al lado de alguien. De hecho, no descarta enamorarse de nuevo, aunque siente que no tiene las energías de antaño. «No busco nada, pero eso no quita que tenga a mis amigos siempre queriendo juntarme… Estoy feliz como estoy. He encontrado la estabilidad. He tenido una pareja y al poco tiempo estaba con otra. En siete años no se me ha visto con nadie. Llevo siete años sin pareja», ha confesado en una entrevista con Carlos Lozano en ‘Sálvame’. En ella ha hecho un sincero repaso sobre su vida sentimental e incluso ha contado quién ha sido el hombre más importante de su vida. Se trata de Alejandro Rubio, el padre de su hija Alejandra.

«Siento cierta envidia de que la vida no me haya tocado con esa varita mágica», ha reconocido sobre al hablar sobre estar en pareja. Cree que quienes han sabido mantenerse juntos mucho tiempo tienen mucha suerte: «No son matrimonios que están muertos y vacíos y eso es una fortuna». Al echar la vista atrás y hacer balance de sus historias de amor, sabe que ha cometido errores: «¿Que habré fallado yo? Sin lugar a dudas. No siempre he sido la mala de la película. Para la prensa ha sido más fácil que yo fuera Maléfica».

«Alejandro Rubio es un punto y aparte»

«Imagino que he provocado dolor en muchas personas, y a mí también me han hecho daño en el amor. He sufrido por amor», ha dicho. Cuando Lozano le ha preguntado a quién ha amado más, se ha negado a responder: «No voy a entrar a valorar los hombres de mi vida. Ha habido más de uno. Al que más he amado no lo voy a decir. Uno en activo y uno en pasivo». Sí tiene claro que el padre de su hija es algo diferente: «Alejandro no está en ese equipo. Él está aparte. Alejandro es una persona a la que quiero y respeto y tengo cariño y está en todos los momentos de mi vida. Alejandro está en el equipo especial de los hombres de mi vida. Es un punto y aparte».

Terelu y Alejandro Rubio contrajeron matrimonio hace 24 años. «Hice una boda siendo mi madre quien es y trabajando en programas de éxito y conseguí hacer una boda con 200 personas justas, ni una más ni una meno», ha contado la malagueña. «Nunca he hecho una boda así porque no me salía. Había rostros conocidos, pero de personas que formaban parte de la vida de verdad. Para mí fue muy especial casarme en Santander con mi tío Manolo, que ya no está».

«Alejandro es mi familia y yo soy la familia de Alejandro», dice Terelu

La pareja anunció su separación en el año 2003. Terelu cree que fue cosa de los dos: «Todos fallamos, tenemos la ignorancia de pensar que en la vida que no hay que aguantar nada ni pagar un precio y en la vida y el amor hay que pagar un precio todos los días. Teníamos claro que había una persona en común y en lo grueso y lo importante siempre ha sido así. He estado a su lado en los momentos que él me necesitaba y él en los míos. Alejandro es mi familia y yo soy la familia de Alejandro. Eso lo tenemos muy claro los dos. Después de esa ruptura me he divertido muchísimo. Los mejores años de mi vida de crápula fueron de los 40 a los 20 y tantos. No volvería a los 20, volvería a los 30 y muchos».