«Tengo que ser sincera. Me ha molestado que Terelu no me haya invitado al cumpleaños. Porque yo no soy compañera de ‘Sálvame‘. Yo me considero su amiga». Así explicaba Belén Esteban que se sentía dolida con su compañera por no haber contado con ella en la fiesta que organizó por su 57 primaveras. «Lo he echado de menos. Al menos que me lo dijera. Creo que en todas las cosas importantes de mi vida, ha estado ella. Me dolió porque a Terelu la quiero mucho», lamentaba la de Paracuellos. Pues bien. Este martes, la malagueña ha podido responderle en directo. Y justificar el porqué de este ‘fallo’. «No me molesta que Belén verbalice esto en el programa», decía, aclarando que ya está «todo arreglado».

«No hay nada mejor en la vida que decir lo que uno siente. No me enfadé en absoluto. Me preocupé porque no era mi intención…», ha dicho la malagueña. Entiende perfectamente la desilusión que sintió Belén al quedarse fuera de una cita tan especial para ella. «Hacemos un programa en el que nos hablamos, nos decimos, nos queremos... Yo automáticamente la entendí. Primero porque para mí Belén no es ‘Sálvame’. Belén ha venido al bautizo de mi hija y su niña pequeñita. Tenemos una relación como mínimo desde hace 24 años».

Belén Esteban aclara: «Lo hemos arreglado»

Terelu tuvo claro que debía darle una explicación a Belén Esteban lo antes posible: «Yo le escribo por la noche. Le digo: ‘Cariño, pensé que no estabas en Madrid… Le escribí y le dije hablamos por teléfono». La presentadora ha contado que no contaba con Kiko Matamoros, que sí fue a su fiesta: «A las 8 y pico de la tarde me escribe Marta (su novia) y me dice: Kiko se va a pasar, pero él no iba a venir. Yo no iba a invitar a Kiko sabiendo que no podía venir». Belén Esteban la interrumpía: «Terelu, que lo hemos arreglado. No lo cuentes, Terelu. No lo vamos a contar porque ya lo contaremos en su momento».

Por suerte, el malentendido se resolvió de una manera lo «más normal del mundo» y cuando terminó la emisión del programa hablaron por teléfono y pudieron poner fin al enfado de Belén.

La última vez que fuimos testigos de un enfado entre Terelu y Belén Esteban fue en julio de 2020. Belén y Jorge Javier Vázquez se enfrentaban a la malagueña y Víctor Sandoval en el programa final de ‘La Última Cena’. Algunos colaboradores hacían de comensales y debían probar los platos, eligiendo además cuál de las recetas de cada dúo de participantes les gustaban más. Parecía que el plato de Belén y Jorge tenía más aceptación y la andaluza se quejaba abiertamente de las votaciones de sus compañeros. Su reacción provocó que ‘La Princesa del Pueblo’ estallara: “No entiendo que tú te pongas así, esto es un concurso que nadie va a ganar”. Ante sus palabras, Terelu se molestó y llegó a marcharse del plató asegurando que eso no lo iba a aguantar y que “hay cosas que no merecen la pena en la vida”.