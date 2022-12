Que Terelu no soporta a Pipi Estrada no es noticia. Que esta he pedido en ‘Sálvame‘ no coincidir con su ex en el plató, tampoco. Lo que no conocíamos es ambos han tenido un encontronazo que ha hecho estallar a la malagueña cuando se ha topado con él. Ha sido la propia presentadora de ‘Sálvame’ la que ha contado que después de hacer un comentario en directo recibió mensajes del colaborador en su teléfono móvil. «Se convirtió en Shrek», ha comentado la presentadora. Después de este incidente se encontró con su expareja y compañero en los pasillos de Mediaset España. Pero este, lejos de dar la cara, optó por esconderse: «No salió, me parecía alucinante». Según la malagueña, él la vio y optó por evitar saludarla, lo que le hizo estallar y espetarle: «¡Cobarde de mierda!».

El gesto de Pipi Estrada que molestó a Terelu tuvo lugar recientemente. Una tarde en la que la andaluza trabajaba en ‘Sálvame’, Cristina Porta estaba hablando y la colaboradora comentó: “Yo dije que conocí a un periodista deportivo pero que lo que quería era ser famoso”. En ese momento, empezó a recibir mensajes del aludid. Ella le dijo que era un «pesado» y él “Se convirtió en Shrek”. La hija de María Teresa Campos no contestó a ningún otro mensaje, pero minutos después se encontró con él en los pasillos de Mediaset y lo vio salir de maquillaje. Tal y como cuenta, el periodista también la vio, pero en vez de saludarla decidió meterse de nuevo en la sala. A ella le sentó tan mal su actitud que no dudó en impedir que la puerta se cerrara metiendo un pie: “Le digo ‘¡Cobarde de mierda!”. «No fue capaz de mirarme cara a cara en un pasillo», explica Terelu