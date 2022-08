La delicada situación del matrimonio entre Ana María Aldón y José Ortega Cano resulta cada vez más extraña. El torero insiste en que no hay crisis alguna la pareja, pero el hecho de que ella se haya trasladado del ático de su marido en Costa Ballena a Madrid hacen que salten de nuevo las dudas sobre una separación. Lo que sucede entre ellos no es ajeno para Terelu Campos y Carmen Borrego, que han estado muy pendientes de la modista desde que destapó en ‘Viva la vida’ que necesita un cambio de actitud de su marido. Las hijas de María Teresa Campos han intentado echar una mano a su compañera, pero ya no entienden lo que está sucediendo. Ambas han estado a su lado en estos difíciles momentos, pero ha llegado un momento en el que se sienten decepcionadas con su actitud. Ya no encuentran explicación al modo en que se comporta la andaluza, así que le han lanzado duros mensajes desde el plató de ‘Sálvame‘.

“He dado mucho la cara por Ana María”, explica Terelu y es que en el momento en el que habló sobre la situación de su matrimonio vio «a una mujer que reclamaba vivir la vida feliz con la persona que quería, su marido”.

Terelu se lamenta de la actitud de la diseñadora: «No entiendo nada»

“Veo que Ana María sigue yendo a los platós, en uno dice una cosa y en otro otra. Al final, me ha vuelto ‘majarona’. Quiero estar a su lado, pero no entiendo nada», añade la presentadora, que ha recibido durísimas críticas del diestro. “¿Por qué no salen ustedes a dar un paseo? Y nos callan la boca», dice. Ella como compañera ha dado un paso al frente con Ana María porque «se ha encontrado sola».

Carmen Borrego, por su parte, se muestra mucho más tajante con la de Sanlúcar de Barrameda. La menor de las Campos ha estado acompañando a Ana María en lo relativo a sus declaraciones en la pequeña pantalla, incluso ha ejercido como portavoz para determinados asuntos. No en vano fue ella quien desveló que su compañera de Telecinco se sentía poca cosa dentro su propia casa: «En mi casa manda más la mujer de servicio y Gloria Camila que yo».

Carmen Borrego, a Ana María Aldón: «Anda y que te vayan dando»

«Yo le mando un mensaje súper cariñoso diciéndole, no te preocupes por tu hija, que en lo que yo pueda le voy a echar una mano», sentencia Carmen Borrego en ‘Sálvame’. «Que ella está aquí defendiendo a una madre, que es una cosa muy noble. ¿Ni gracias? Anda y que vayan dando». Así, le ha dado un portazo definitivo a Ana María Aldón, que no ha correspondido a sus atenciones.