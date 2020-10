El clan Campos reacciona en bloque ante el cabreo de Jorge Javier con la periodista. Esto es lo que responden cuando se les pregunta por la última controversia de la matriarca.

Desde que María Teresa Campos se entrevistó con Jorge Javier Vázquez en ‘Sábado Deluxe’, la malagueña está ocupando todos los titulares. Los insultos que dedicó al presentador han provocado un polvorín de reacciones. No solo han causado la indignación de Jorge Javier. También ha abierto la caja de los truenos para Terelu, Carmen Borrego y Alejandra Rubio. Porque el conductor de ‘Sálvame’ ha cargado duramente contra todas y cada una de ellas.

La principal damnificada ante los ataques de Jorge Javier ha sido Terelu, a quien éste ha calificado de «tramposa» y «mentirosa» ante las cámaras de televiisón. «Es una tramposa. Está difundiendo la idea de que yo he convencido a la madre… Eres una mentirosa y no me lo esperaba de ti. Cada vez que me entero de más cosas de este clan me parece que está enfermo», ha dicho esta semana. «Terelu no puede enviarme un mensaje para chantajearme emocionalmente. Si considera que su madre no tenía que haber venido (a ‘Sábado Deluxe’) no tenía que haber recurrido al chantaje emocional. Si quieres salvar a tu madre, prohíbele venir».

La muda reacción de Terelu cuando se le pregunta por su madre

A Terelu ni la saludaría porque se está portando muy mal», admitía el pasado jueves. «Se me está cayendo todo el engranaje y ves lo que hay detrás… Siempre he intentado justificarlas, he intentado apoyarlas, me he peleado con vosotros buscando justificaciones para echarles un cable y ahora…», se lamentaba. Este viernes, las cámaras de Europa Press han captado a Terelu en Madrid. Cuando se le ha preguntado por la polémica entre su madre y Jorge Javier ha dado la callada por respuesta. Nada que decir de un conflicto que está siendo noticia a diario esta semana. A la colaboradora de 'Viva la vida' tampoco ha querido pronunciarse sobre el cabreo que tiene Jorge Javier con ella.

Carmen Borrego, por su parte, también prefiere optar por el mutismo. «No voy a decir nada. Preguntadle a ella. Como hija sé lo que sabéis los demás», ha respondido a los reporteros de Europa Press. En su caso, Jorge Javier ha sido especialmente severo con ella. La acusa de ser la principal responsable del declive de su madre. «Carmen Borrego se ha cargado la última etapa profesional de su madre. Podemos enmascararlo, ocultarlo o no», ha explicado.

Jorge Javier, sobre Borrego: «Pretendes jugar en una división muy complicada»

«Carmen, asúmelo: No estás preparada para jugar en esta liga todavía. Pretendes jugar en una división muy complicada. Si solo hay palos, es que hay víctimas colaterales. Hay que estar muy segura porque luego pasa lo que pasa. Y si tu madre se lleva sofocones no es culpa de Jorge Javier… Has sido tú la que ha ido colocando a María Teresa en un lugar que no se merece y que no debería estar«, son algunas de las palabras que el catalán ha dedicado a Borrego. Y a las que la colaboradora prefiere no dar contestación públicamente.

La benjamina del clan Campos, Alejandra Rubio, tampoco se ha librado del azote de Jorge Javier. A la joven también le ha dedicado unas duras palabras: «Eres muy joven para empezar a utilizar el doble lenguaje. Lo que no puedes hacer es encontrarte a Belén Esteban en maquillaje, decirle que tu abuela no estuvo bien conmigo, que te daba apuro encontrarte conmigo por los pasillos y no saber que decirme. En estos momentos, en lugar de justificar lo injustificable, debéis optar por el silencio. Has quedado como una ridícula con el doble lenguaje. Aquí estás cagada de miedo y por la calle dices que muy bien», espetaba esta semana.

Alejandra, tajante: «No me quiero meter en esto»

Al igual que su madre y su tía, Alejandra Rubio prefiere sumarse a esta reacción den bloque marcada por el silencio más absoluto. «No me quiero meter en nada. No me quiero tener en esto porque no tengo nada que ver. Sinceramente estoy viendo poco esto, cuando tengo un rato libre, y no me estoy enterando», se la limitado a comentar.

La reacción del clan Campos ante la polémica entrevista de la matriarca en ‘Sábado Deluxe’ parece estar orquestrada de antemano. ¿Se habrán puesto de acuerdo para callar de manera coordinada? ¿O es mera coincidencia que ninguna quiera pronunciarse? ¿Acaso están esperando a sentarse este fin de semana en ‘Viva la vida’ para dar su versión de los acontecimientos? En pocas horas descubriremos si han decidido dar carpetazo al asunto o si, por el contrario, volverán a la carga cuando los pilotos de las cámaras estén encendidos…