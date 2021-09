La hija de María Tersa Campos admite que llegado el momento hará público el mensaje que le mandó el humorista a la veterana comunicadora.

El pasado jueves, tras salir expulsado de ‘Secret Story’, Edmundo ‘Bigote’ Arrocet’ hablaba abiertamente de su relación con María Teresa Campos y confesaba que había llegado a renunciar a varios trabajos por estar junto a la veterana comunicadora. El humorista incidía en que sus hijas nunca estaban con ella y señalaba a Carmen Borrego de haberse beneficiado de su generosidad. Cansada de su discurso, Terelu Campos ha respondido en ‘Viva la vida’ y ha asegurado que no tiene intención de meterse en una guerra. Además, la colaboradora de Telecinco, sin miedo a nada, ha tachado al discurso de la expareja de su madre de ser una «tontería».

Terelu Campos se ha mostrado muy sorprendida con las declaraciones de Edmundo ‘Bigote’ Arrocet tras su salida de ‘Secret Story’. La hija de María Teresa Campos reconoce que sus palabras le parecieron una auténtica «tontería» puesto que los hechos que narró «no se corresponde con la realidad». La colaboradora de ‘Viva la vida’ está cansada y niega que su hija, Alejandra Rubio, fuera la persona que más visitaba a la veterana comunicadora. La concursante estrella de ‘MasterChef Celebrity’ no tiene miedo a nada porque insiste en que no tiene nada que esconder puesto que en los últimos dos años se han encargado de contar toda la verdad sobre la ruptura de su madre y el humorista.

«Jamás en la vida nos hemos metido en la relación de mi madre con Edmundo. ¿En qué cabeza cabe? Siendo mi madre como es…», comienza. De la misma forma, Terelu Campos insiste en que no quiere «marcha» y señala al humorista de ser el primero que le mencionó en el primer minuto que puso el pie dentro del concurso. «Lo único que yo hago es defenderme cuando dice que miento. No miento. A él se le ha debido de perder el mensaje porque le robaron el teléfono en Chile«, prosigue con el semblante serio. La colaboradora del programa de Telecinco va un paso más allá y para zanjar cualquier tipo de polémica hace hincapié en que la relación con su madre se acabó hace dos años y no tiene ninguna intención de inventarse los hechos.

Alejandra Rubio advierte con enseñar el famoso mensaje que mandó Edmundo a María Teresa Campos

El pasado domingo, después de escuchar a Edmundo ‘Bigote’ Arrocet decir que seguía teniéndole cariño a María Teresa Campos, Alejandra Rubio se llevaba las manos a la cabeza y aseguraba que una persona que quería a su abuela la dejaría tranquila y no basaría su concurso en hablar de ella. Cansada de la actitud del humorista, la joven advertía con mostrar el famoso mensaje que le mandó el chileno a la comunicadora para finalizar su relación. Este sábado, Terelu Campos confirmaba que llegado el momento sí enseñaría el mensaje, aunque por el momento va a limitarse a enseñárselo a algunos de sus compañeros de manera privada.