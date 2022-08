Terelu Campos está de celebración. La hija de María Teresa Campos cumple 57 años este 31 de agosto y lo hace en un momento muy bueno para ella. En el terreno profesional ha vuelto a ‘Sálvame’ para presentar el programa. En cuanto al terreno personal, Terelu parece haber encontrado la paz al lado de sus familiares y amigos. Su hija, Alejandra Rubio, es una pieza fundamental en su día a día y con ella ha tenido una cita para dar la bienvenida a este nuevo año.

La colaboradora recibe un regalo de cumpleaños exquisito

Madre e hija se han ido a comer a un restaurante de Madrid, que está regentado por un buen amigo de la presentadora de televisión. La oportunidad de disfrutar de esta comida se la ha dado el propio dueño de este local, que ha querido regalarle este detallazo. Ella, muy agradecida por este regalo, ha querido darle las gracias públicamente a su amigo y no ha dudado en compartir una imagen desde el local.

«Regalo de cumpleaños de un amigo al que quiero muchísimo y siempre me trata maravillosamente! Y encima con nuestros hijos! #Jesuseldoble . En sin duda, uno de los restaurantes más grandes de todas España. Gracias», escribe feliz y agradecida con este culinario regalo que ha recibido. En la foto podemos ver a Terelu junto a su hija y unos amigos, con los que ha podido comer relajadamente.

Estos son algunos platos que ha probado: toda una experiencia

No ha sido la única sorpresa que ha recibido durante las primeras horas de cumpleaños. Terelu Campos ya ha empezado a recibir las primeras felicitaciones. La primera de ellas, la de su hija, que ha sacado del baúl de los recuerdos un vídeo de ambas cuando Alejandra era apenas una niña. Madre canta mientras su hija mira con atención a su alrededor. «Feliz cumpleaños mamá. Te quiero».

Terelu y su hija siempre han estado muy unidas. Tanto es así que hasta trabajan en la misma cadena. Hace apenas unos días, de hecho, daban el paso de estar en el mismo plató para que la presentadora entrevistara a la joven. Alejandra Rubio que cada día tiene más tablas, no dudaba en advertirle sobre sus amistades: «Es un sitio en el que se nos ha hecho mucho daño. Lo que no me parece bien es que creas tener una amistad con gente que no te quiere. Algunos colaboradores de ‘Sálvame’ son muy dañinos. Kiko Hernández no te quiere. Con María Patiño tienes buen rollo, pero considero que no es tu amiga. Tú tienes tus amigos, con los que yo considero que son tu familia. No me gusta que llames amigo a alguien que no lo es», le decía rotunda.

Alejandra Rubio le desea lo mejor en este día

El que sí ha demostrado ser amigo es Kike Calleja, que no ha dudado en felicitarla a través de las redes sociales. Ambos mantienen una relación increíble y de eso dejan constancia cuando sus agendas profesionales se lo permiten. De hecho, no dudan en quedar para hacer algún plan cuando se apagan las cámaras de su programa. «Feliz cumpleaños. Te queremos mucho», escribe el reportero de televisión en nombre suyo y de su ya mujer, Raquel Abad.

Kike Calleja le dice lo mucho que la quiere con esta felicitación