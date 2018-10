6 Las principales consecuencias de la mastectomía

Terelu Campos deberá apoyarse mucho en su familia, en sus amigos, en los profesionales médicos y, como ya adelantó su propia hermana, en la ayuda psicológica para superar este trance. La principal lacra cognitiva de la mastectomía es la idea de rechazo. No solo propia, al ser un proceso activo el hecho de tener que aceptar su nueva imagen, sino también social, al crecer en su interior la idea de rechazo, al considerar que ya no será atractiva al hombre o no podrá disfrutar con plenitud como compañera sexual. Estas ideas deberán afrontarlas con ayuda psicológica si no desaparecen o son recurrentes.