Terelu Campos, desafortunada en el amor, prueba suerte en el juego

Terelu Campos lleva meses sin aparecer en el plató de ‘Sálvame’. Desde su operación de doble mastectomía, la colaboradora de televisión ha estado centrada en recuperarse en casa. Su familia, y sobre todo su madre, María Teresa Campos, se han convertido en su apoyo más incondicional.

Unas semanas después de su última reaparición, la colaboradora de televisión ha vuelto a la Fundación Jiménez Díaz para asistir a una revisión médica. Como todas las veces que la hemos visto, María Teresa Campos ha estado acompañándola. Llama la atención que todas las veces que la hemos visto acudir al hospital, su hermana Carmen no ha podido acompañarla.

María Teresa Campos, su compañera más fiel

Ha vuelto a reaparecer con rostro serio, como ha estado haciendo en sus últimas apariciones públicas. Su reaparición ha sido como las otras dos anteriores, entrando y saliendo del hospital, aunque ha habido algo diferente: Terelu se ha decantado por parar frente a un puesto de la ONCE para comprar algunos cupones.

Tras la revisión, Terelu ha probado suerte comprando cupones

Ha adquirido con varios cupones

Pero no solo ha probado suerte con los cupones de la ONCE, también ha entrado en una administración de lotería. Antes de retirarse de nuevo a su casa, Terelu ha querido probar suerte en el juego. Y es que en el amor, la colaboradora de televisión no está teniendo mucha suerte.

A Terelu Campos no se le cayeron los anillos al informar en el programa de Bertín Osborne sin reparos que lleva tres años sin sexo. Tres años sin relaciones sexuales que dejaron a Kike Sanfrancisco ojiplático. Estuvo rápido y no dudó en recordarle a Terelu que no se olvidase de apuntar su teléfono tras la entrevista.

También ha parado en una administración de lotería

La primera revisión médica en la que la vimos fue el 22 de octubre. Con un perfil bajo y con un semblante serio, madre e hija llegaron a la misma clínica donde fue operada. Y ahora, justo una semana después, las imágenes vuelven a ser muy parecidas a las de la semana anterior: llegando a la clínica, con rostro serio e intentando evitar a las cámaras que se encontraban en las proximidades del centro. Además de María Teresa acompañando a su hija en estas situaciones tan complicadas. Ha vuelto a aparecer con rostro serio

