La familia Campos continúa en el ojo del huracán. La tensa relación entre Terelu y Carmen Borrego sigue dando mucho que hablar y copando titulares de la prensa del corazón. En plena tormenta, el pasado jueves Terelu fue fotografiada acudiendo a una revisión en la Fundación Jiménez Díaz. Ahora, la hija de María Teresa Campos ha hablado abiertamente del tema y ha señalado que se ha sometido a una resonancia mamaria. Este miércoles tiene cita con el oncólogo, pero parece estar todo bien.

Durante su última intervención en el programa ‘Viva la vida’ ha explicado que esta semana ha sido complicada para ella porque el jueves debía someterse a unas pruebas médicas. «Llevaba como diez días muy incómoda, cuando me toca la revisión me pongo así». Asimismo ha recordado que prescinde de la compañía familiar. «No dejo a nadie que me acompañe». Siempre cuenta con la presencia de una persona muy especial que le da gran seguridad. «Solo voy con mi doctora que es una santa. Es una amiga a la que amo y se mete conmigo en la resonancia porque sino sabe que soy incapaz de hacerlo y me da la mano. Yo sé que ella está ahí y para mí es importante».

Terelu ha contado cómo afronta las revisiones. «Tenía que acostarme pronto, intentar dormir y estar relajada. Me tengo que medicar para meterme en la resonancia porque no soy capaz debido a mi claustrofobia», ha contado. Ante la evidente preocupación de Emma García de si todo había salido de forma correcta, la hija de María Teresa Campos ha confirmado que sí. «Está todo bien, gracias a Dios».

También ha confesado que en su momento le comentó a su hermana que tenía que someterse a estas pruebas. Ella le ofreció acudir a la cita aunque acto seguido le dijo que sabía que la respuesta era «no». «Le dije que no, pero que se lo agradecía». Ha subrayaba que la única conversación que ha tenido recientemente con Carmen se ha debido a esta última prueba. Cabe recordar que Terelu lleva años batallando contra el cáncer. En el año 2012 fue cuando tuvo que ser intervenida por primera vez tras serle detectado un carcinoma maligno en el pecho.

La tensa relación familiar

La colaboradora ha ahondado también sobre el momento que atraviesa la relación con su hermana y se ha mostrado muy preocupada por el cariz que ha tomado la situación. «Yo de mi hermana lo echo de menos absolutamente todo, siempre hemos estado muy unidas, hemos sido como dos siamesas». Además, se quedaba perpleja cuando se ha enterado en directo de que su hermana iba a someterse al polígrafo en ‘Sábado Deluxe’. Poco después le preguntaba si era verdad que iba a enfrentarse a las preguntas de Conchita y esta le contestaba que sí, pero que se trataba de una «cosa amable».